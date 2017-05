Sweet! De unieke Rolls-Royce Sweptail

Coachbuilding in optima forma.

Rolls-Royce kopers zijn uiteraard veeleisend, maar dat mag ook wel als je +/- een half miljoen eurootjes mag aftikken voor zo’n auto. Voor de échte dandy bestaat er altijd nog de mogelijkheid om een model naar eigen smaak te laten bouwen (à la Ferrari) en precies dat zorgde voor de conceptie van deze Sweptail.

De spitse bips hint uiteraard naar Rollses uit het verleden en zoals gezegd is de auto geheel volgens de wensen van de klant gebouwd. Diezelfde klant heeft er trouwens ook een handje van om privéjets en superjachten naar eigen smaak aan te kleden. Na jaren van intensief overleg is de Sweptail dan eindelijk voltooid, het resultaat check je in de gallery. Technische details zijn trouwens niet vrijgegeven, waarschijnlijk omdat dergelijke banale zaken er bij een auto als deze niet toe doen.

Het front is wat mij betreft iets té pompeus, maar daar hebben meer moderne Rolls-Royces last van. Al met al vind ik ’t gaaf dat iemand de ballen (en de centen!) heeft om een Rolls op deze manier te laten bouwen. De Sweptail wordt dit weekend onthuld tijdens het Villa d’Este Concorso d’Eleganza. De video check je hieronder!