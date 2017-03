Tata komt met knotsgekke sportauto

De Indiase autofabrikant ga je niet meer associëren met de Nano. Bij Tata denk je voortaan aan dit brute ding.

Althans, dat hopen ze zelf. Het team van Tata richt zich op de rijkere tata’s met de Racemo. Het autootje ziet er misschien wel stoerder uit dan ‘ie is. Onder de motorkap huist namelijk een 1.2 driepitter turbomotor met 190 pk en 210 Nm.

Het is wel lekker analoog want de auto komt met een handgeschakelde zesbak. Een sprintje naar de 96 km/u gaat in minder dan zes tellen. Er komt ook een raceversie van de sportauto, genaamd de Racemo+. Deze versie heeft een gestript interieur in combinatie met een racy-uiterlijk. De topsnelheid en het gewicht is helaas niet bekend. De auto zal binnenkort speelbaar zijn in de game Forza Horizon 3 op de Xbox One

Connectiviteit is belangrijk bij de Racemo. Tata heeft de infotainment in samenwerking met Microsoft ontwikkeld. Het gepresenteerde model is klaar voor productie, met de internationale markt voor ogen. Of de auto ook (direct) naar Europa gaat komen is niet duidelijk.