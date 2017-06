Te koop: de S65 AMG van Jaap Stam

En dat voor minder geld dan een nieuwe A220d.

Autoliefhebbers zijn veelal geen voetballiefhebbers en vice versa. Persoonlijk heeft uw blogger van dienst daar wat minder moeite mee: beide onderwerpen kunnen erg interessant zijn. Interessant hoeft trouwens niet leuk te zijn, kijkend naar de deplorabele staat waarin het Nederlands Elftal zich in bevindt. Natuurlijk kun je gewoon een slechte lichting voetballers hebben, maar de huidige situatie slaat alles. Niet alleen qua talent, maar ook qua mentaliteit.

Daarom denken we graag terug aan de tijden dat we een rots in de branding hadden in de vorm van Jaap Stam. Voor de hele jonge lezers: Jaap Stam was een boze, kale verdediger die zelfs op een slechte dag uitstekend presteerde. Als een aanvaller was je nooit blij als Jaap Stam in de basis stond. Op dit moment is Jaap Stam trainer bij Reading en daar doet hij het niet onverdienstelijk. Integendeel, hij wist de play-offs te halen en bijna voor een stunt te zorgen door te promoveren naar de Premier League. Zijn team speelt net zo onverzettelijk als hij zelf ook altijd deed. Nice.

Ook onverzettelijk was de power van zijn oude auto. De Mercedes-Benz S65 AMG Lang die je op de foto’s ziet is namelijk de voormalige daily van Stam. Hoogtepuntje is natuurlijk die motor. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het geen 6,5, maar een 6 liter grote V12. Maakt niet uit, want dankzij twee turbo’s levert het M275-blok 612 pk aan vermogen. Het (begrensde!) koppel is zo mogelijk indrukwekkender: 1.000 Nm. Een toen eveneens kale @Sacha legt in deze video uit hoe zo’n S65 rijdt.

Uiteraard is de S65 AMG (alle twaalfcilinder W221 modellen hebben een lange wielbasis) zo compleet uitgerust als de betere Media Markt. Denk aan items als alcantara hemelbekleding (wel zo lekker met een kaal hoofd), 3 televisies, stoelen met massagefunctie en night vision. De kleurstelling moet je ding zijn, maar Jaap schijnt er gek op te zijn, getuige zijn vorige, eveneens dikke BMW 540i (E39). De auto komt uit 2007, het laatste jaar dat Jaap Stam profvoetballer was (bij Ajax). In die 10 jaar heeft de S65 AMG 131.444 km afgelegd. De handelaar wil er heel graag 37.495 voor hebben.