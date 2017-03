Te koop: een 911 Turbo S volgens Mansory

Liefhebbers van wansmaak opgelet!

Deze 911 kwam al eens voorbij op Autojunk en toen werd er met gemengde reacties gereageerd. Deze Turbo S (rijtest) is als een engeltje met de witte lak, witte achterlichten en witte velgen. Een bijzondere en vooral dure spec.

De Turbo S rolde uit de fabriek voor een Nederlandse prijs van dik 267.000 euro, maar hier bleef het niet bij. Volgens de adverteerder waar de Porsche nu te koop staat zit er nog voor bijna 40.000 euro aan extra’s op de 911. Dit komt door een behandeling van Mansory en de pittig dure Vorsteiner-wielen.

Sterarchitect Erick van Egeraat is verantwoordelijk geweest voor het design van deze Turbo S. Het witte uiterlijk is nog tot daar aan toe. Het interieur is echter in mijn ogen werkelijk afschuwelijk. Alsof je een banaan in een blender hebt gestopt en dan zegt “Kijk, zo wil ik mijn interieur.”

De Porsche komt uit 2014, heeft 19.631 kilometer gedraaid en staat te koop voor 195.000 euro. Geïnteresseerden kunnen afreizen naar het noorden van het land, waar de Turbo S wordt aangeboden.

Met dank aan Jan voor de tip!