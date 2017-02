Te koop: geblazen GT3 RS met 1150 pk

Een atmosferisch blok, zalig. Gelukkig heeft de 997 generatie er nog ééntje, plus een handbak. Totdat 9FF eraan begon te knutselen...e en 1150 pk sterke GT3 RS was het resultaat en hij kan nu van jou zijn!

Puristen waren woest toen Porsche besloot geen handbak te leveren op de 991 GT3 en 991 GT3 RS. Eén van de vereisten voor een GT3 of GT3 RS is toch minstens een handbak + atmosferisch blok, toch? Ja het is heiligschennis: een -in de basis atmosferische- GT3 RS voorzien van twee lucht zuigende slakkenhuizen. Wat blijft er dan nog over van de GT3 RS zoals puristen hem voorstellen? Weinig, maar stiekem is het toch best lekker.

In Duitsland staat DIT -door 9FF aangepakte- exemplaar te koop. In de basis is het een 997 GT3 RS 3.8 mk2. Voor nog net geen 2 ton kan je hem ophalen bij ons buurland. Het exemplaar heeft totaal 62.500 km gelopen en is na 8.000 km aangepakt door 9FF. De auto beschikt tevens nog over een trucje dat we bijvoorbeeld kennen van de Veyron. Echter, is hier geen speciale sleutel voor nodig… Onder op het middenconsole zit namelijk een knopje met drie afbeeldingen. Eén streepje boven, een rondje in het midden en twee streepjes onder. Check maar even in de gallery. Wat betekent dit nou? Nee, niet de stoelverwarming, dat bezit deze auto ook niet. Het is een knopje om het vermogen aan te passen. Je kunt net zo gemakkelijk als dat je de radio harder zet, schakelen tussen 650 pk, 850 pk of 1150 pk. 1150 pk is natuurlijk nodig als je effe wilt invoegen…ofzo.

Anyway, uiteraard een leuk speeltje voor op een leeg vliegveld. Of als gespreksstof aan de bar, best stoer toch, een bakkie met 1150 paarden onder de kap. Voor de meesten is de standaard 450 pk meer dan zat, voor mij ook. Desalniettemin zijn dit soort projecten toch altijd wel bijzonder, vooral als ze ineens tweedehands opduiken.

Dus, heb je het wedstrijdje ver plassen verloren? Of kan je daadwerkelijk overweg met 1150 pk op de achterwielen grijp dan je kans!

Met dank aan Pieter-Paul voor de tip!