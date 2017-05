Te koop in Nederland: een Solar Beam S65 AMG

De dikste AMG S-klasse met een wel heel sportief kleurtje.

Uitzonderlijke kleuren op niet-exotische auto. Het komt niet heel vaak voor. Hoe gaaf is het dan als er iemand is geweest die met deze traditie breekt door een ‘vreemde’ kleur te bestellen en daardoor een bijna unieke auto op de oprit heeft staan. Nog gaver als zo’n auto zich gewoon in Nederland begeeft.

Dat is het geval bij deze Mercedes-AMG S65 Lang in Solar Beam. Een kleur die we vooral kennen van de AMG GT (rijtest). Deze kleur op een S-klasse is echter behoorlijk uitzonderlijk. Het staat de uberlimo beeldig. Zeker in combinatie met de zwarte- en chrome accenten. Die zwart-gele combo zie je terug in het interieur. Een donkere binnenzijde met gele stiksels.

De vermoedelijke auto werd al eens eerder gespot op de A67. Het voertuig komt uit 2017 en heeft inmiddels iets meer dan 8.000 kilometer op de teller staan. Zo’n bijzondere S komt wel met een pittig prijskaartje. Thijs Timmermans wil er namelijk 396.500 euro voor vangen.

Met dank aan @smoked voor de tip!