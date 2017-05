Techniek: dit doet een lambdasonde

Iedere auto heeft er minstens één en we hebben er nog nooit aandacht aan besteed. Tijd om daar verandering in te brengen!

Wees niet bang, ondergetekende zal je ditmaal niet vervelen met een ellenlang technisch verhaal (voorbeeld 1, voorbeeld 2, voorbeeld 3). Daar is het veel te mooi weer voor. In plaats daarvan krijg je een zo kort en beknopt mogelijk artikel over dit onderdeeltje met een weinig sexy naam. Te beginnen met een korte omschrijving van de taak van het onderdeel. De sonde is bedoeld om de brandstofinjectie zodanig af te stellen dat de katalysator optimaal z’n werk kan doen. Dat zorgt voor minder schadelijke stoffen die de uitlaat verlaten.

Bij auto’s die met één lambdasonde zijn uitgerust zit het apparaatje vóór de katalysator in de uitlaat. De sonde zelf is een kleine cilinder van keramiek (zie headerfoto) die pas bij hogere tempaturen werkt. De sonde wordt dan ook verwarmd, want anders doet het apparaatje weinig. Het ding meet het verschil in zuurstofgehalte tussen de buitenlucht en de uitlaatgassen. Afhankelijk van deze zogeheten lambdawaarde past het motormanagement de verhouding tussen de in te spuiten brandstof en lucht aan. De lambdasonde geeft het signaal aan het motormanagement middels elektrische spanning of een veranderende weerstand.

Moderne auto’s hebben ná de katalysator een extra lambdasonde zitten die controleert of de katalysator z’n werk goed (genoeg) doet. Afhankelijk daarvan kan het mengsel eveneens worden aangepast. Alles voor de schonere uitlaatgassen, moet je maar denken.

Tot slot: dit was absoluut geen volledige uitleg, daar was het artikel ook niet voor bedoeld. Het gaat er meer om dat je nu ongeveer weet wat er bedoeld wordt als het over lambdasondes gaat, voor zover je dat nog niet wist natuurlijk.