Techniek: waarom de haaienvin terug is in de F1

Don't call it a comeback - Carcharodon Carcharias.

Nu alle nieuwe F1-auto’s voor het nieuwe seizoen onthuld zijn, is één ding volstrekt duidelijk: de haaienvin is terug. Bij sommige teams is het ding zelfs zo enorm groot dat we wel kunnen spreken van een Carcharodon Megalodon. Eerder berichtten we nog dat Red Bull een van de teams zou zijn die de vin niet zou gaan gebruiken dit jaar. Maar wat schetste onze verbazing: bij de onthulling van de RB13 prijkte er stiekem toch zo’n ding op de motorkap.

Dat de terugkeer van de vin te maken heeft met het feit dat de achtervleugel dit jaar lager staat vermeldden we al eerder, maar waarom is dat precies zo? Techniek-goeroe Andy Green van Force India legt het een en ander uit in gesprek met Auto-Motor-und-Sport.

Nu de achtervleugels lager staan, zitten ze weer vol in de ‘vieze’ turbulente lucht die van de voorkant van de auto afkomt na het raken van de voorwielen en dergelijke. De haaienvin zorgt er vooral voor dat de lucht die de achtervleugel raakt in bochten zo min mogelijk wervelingen in zich heeft. In de bochten raakt de lucht die vanaf de voorwielen komt de achterzijde namelijk deels zijdelings. Aldus Andy:

“We ontwikkelen de auto’s in eerste instantie om hard te gaan in bochten, niet op het rechte stuk. De haaienvin zorgt ervoor dat je iets meer downforce hebt, met name in het midden van de bocht.”

Interessant is dat de nieuwe T-wing waar Mercedes, Ferrari maar ook Haas en Williams in verschillende vormen mee experimenteren, ongeveer hetzelfde doel heeft. Tenminste, als we de teams mogen geloven. Bij Ferrari zit het extra vleugeltje vast aan de haaienvin. Mercedes daarentegen heeft al met verschillende setups getest: met haaienvin en zonder T-wing en vice versa. Een ingenieur van de favoriet voor de titel geeft te kennen dat het team in de windtunnel maar héél weinig verschil ziet tussen de twee varianten. Of het combineren van de twee extra voordelen oplevert, kunnen ze vast even navragen bij Ferrari.