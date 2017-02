Techniek: wat is precies een overdrive?

Een bekende term, zeker voor klassiekerliefhebbers, maar wat is het nu precies en wat doet het?

Je leest het wel eens in artikelen over klassieke auto’s: ‘handgeschakelde vierbak met overdrive’. Maar wat is dat precies, zo’n overdrive en hoe werkt het? Daarvoor moeten we beginnen bij het begrip ‘versnellingsbak‘ want feitelijk is die naam in de basis onjuist. Tot enkele decennia geleden werd er helemaal niks versneld in een versnellingsbak. De tandwielverhoudingen zijn zo gekozen dat de krukas van de motor circa drie a vier maal zo snel (1e versnelling) tot ongeveer even snel (vierde versnelling) draait als de aangedreven wielen. De aangedreven wielen draaiden dus eigenlijk nooit sneller dan de motor en feitelijk is er dus sprake van een negatieve versnelling of vertraging.

Dat de vierde versnelling eigenlijk altijd een 1:1-ratio ofwel direct drive had, kwam vooral door de kwaliteit van de versnellingsbakken in vroegere tijden. In de beginperiode hadden de bakken tandwielen met rechte vertandingen welke lawaaiig waren en ook de nodige weerstand met zich meebrachten (lees: zorgden voor vermogensverlies). Bij een direct drive zijn geen tandwielen voor vermogensoverdracht nodig en daardoor liep de auto stiller en efficiënter.

Op een gegeven moment werden de wegen beter, kruissnelheden hoger en benzine duurder en schaarser. Er kwam behoefte aan een hogere versnelling waarbij de motor langzamer zou draaien dan de aangedreven assen, waardoor brandstof bespaard kon worden, de auto minder geluid produceerde en daarom fijner reed op hogere constante snelheden. Zo’n overbrenging met een ratio van minder dan één-op-één wordt ook wel overversnelling of overdrive genoemd. Nog altijd hebben de meeste auto’s in de vierde versnelling een ratio van circa één-op-één, terwijl het vijfde en optioneel zesde verzet feitelijk een overdrive zijn.

Toch is dat doorgaans niet wat bedoeld wordt met ‘vierbak met overdrive’. In zo’n geval heeft de versnellingsbak daadwerkelijk vier verzetten en is daarachter nog een elektromechanisch bediend tandwielhuis geplaatst. Deze is met een schakelaar op het dashboard of de pookknop (zoals bij veel oude Volvo’s) in te schakelen om zo te bewerkstelligen dat de ingaande as langzamer draait dan de uitgaande. Het voordeel is dat je zo’n losse overdrive niet alleen op de vierde, maar bijvoorbeeld ook op de derde versnelling kunt gebruiken en je dus meer dan vijf verschillende overbrengingsverhouding kunt creëren.