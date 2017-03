Techrules brengt de haaienvin naar een straatauto

Dat hebben ze leuk afgekeken.

Ook dit jaar is Techrules weer aanwezig. Ditmaal met hun eerste productieauto. Het model luistert naar de naam Ren en beschikt, net als de H60 van Pininfarina, over turbine technologie.

Wat meteen opvalt aan de Chinese hybride supercar is de bijzondere vormgeving. Met name de haaienvin. Alles voor optimale aerodynamica. De Ren zal leverbaar zijn met diverse configuraties. Het topmodel is een variant die komt met twee motoren en een 25 Kwh batterij. De auto heeft een systeemvermogen van 1305 pk en volgens de NEDC-norm komt de actieradius neer op 1.170 kilometer. Het ding rijdt op diesel.

De specificaties zijn indrukwekkend te noemen. De hybride weegt 1.630 kilo, heeft een koppel van 7.800 (!1!1!) Nm en een top van 320 km/u. 0-100 km/u is gedaan in 2,5 seconden. Het gemiddelde verbruik komt neer op 7,5l/100 km.

Techrules meldt dat de productie in 2018 van start zal gaan. Vanaf vandaag kunnen orders worden geplaatst voor de Ren. Daarnaast komen er ook een handjevol track-only varianten die in Italiƫ met de hand zullen worden gebouwd door L.M. Gianetti.