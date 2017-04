Tesla: de Model 3 is geen vervanger van je Model S

De Model 3 komt eraan en de Amerikaanse autofabrikant voelt zich genoodzaakt om een hartig woordje met de wereld te delen.

De Tesla Model 3 zal de eerste ‘betaalbare’ elektrische auto van de Amerikaanse autofabrikant worden. Betaalbaar tussen haakjes, want niet iedereen heeft het budget om om en nabij de 35 mille stuk te slaan op een nieuwe auto. In vergelijking met de Model S (aankoopadvies) en de Model X (rijtest) zal de Model 3 wel een stuk betaalbaarder zijn. De twee S en X zijn namelijk tienduizenden euro’s duurder.

Dat deze twee modellen duurder zijn heeft een reden. Tesla maakt dit nog eens extra duidelijk in een blogpost. “De Model 3 is niet de volgende generatie Tesla”, aldus de autobouwer. Daarmee doelt Tesla op het feit dat de Model S en Model X beschikken over de laatste technologieën en foefjes. De Model 3 is veel meer een basic auto om de vraagprijs enigszins aantrekkelijk te houden. Zo weten we dat de elektrische sedan een behoorlijk minimalistisch interieur zal krijgen. Ook zal de nieuwe instapper niet beschikken over de Ludicrous+ mode, waardoor je binnen no-time op de 100 km/u zit. Als laatste de actieradius. Volgens Tesla kom je met de Model 3 straks zo’n 344 kilometer ver. Dat is vergeleken met het topmodel van de Model S andere koek. De dikste variant doet op papier 642 kilometer, maar eerlijk is eerlijk: daar is de prijs ook naar.

Helemaal kaal is de Model 3 niet. Tesla voorziet de elektrische sedan van zelfrijdende hardware zodat ook de instapper klaar is voor een autonome toekomst. Daarnaast krijgt de auto updates over-the-air geleverd, net als bij de Model S en Model X het geval is. Dit zijn updates die via een draadloze internetverbinding kunnen worden gedownload en geïnstalleerd. Snelladen door middel van de Supercharger behoort tevens tot de mogelijkheden.

Tesla heeft tot op heden nog geen Nederlandse vanafprijs gecommuniceerd. De auto reserveren gaat door middel van een aanbetaling van 1.000 euro. Wie nu een order plaatst kan de elektrische auto medio 2018 ‘of later’ op de oprit verwachten, aldus Tesla. Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat de nieuwe instapper werd aangekondigd.