Tesla gaat een ‘next level’ truck maken

Met de bliksem in de pijp?

Afgelopen week hebben we gezien dat Tesla’s en trucks niet altijd een goede combinatie zijn. Desalniettemin heeft Twitter-koning Elon Musk via Twitter bekend gemaakt dat Tesla van plan is om in september van dit jaar een heuse truck te presenteren.

Om verwarring die mogelijk voortvloeit uit het feit dat Amerikanen hun geliefde pickup’s ook wel ‘trucks’ noemen: het wordt een echte vrachtbak. Daarnaast komt er óók nog een Tesla pickup, maar dat was al eerder bekend. Ons eerste bericht daarover in het archief stamt uit 2013. Later kwam er ook een studiemodel.

De Tesla Semi Truck zoals Elon zijn nieuwste speeltje noemt is volgens de visionair zelf serious next level shit . Voor de ouder generaties: de term shit is hier positief bedoeld. Ik meld het maar even voor de zekerheid. Elon gooide deze Tweet naar buiten over de vrachtwagen:

Desgevraagd gaf hij aan een geïnteresseerde reaguurder ook nog aan dat de pickup over zo’n anderhalf tot twee jaar onthuld zal worden.

Bedankt iedereen voor de tips!