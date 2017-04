Tesla is meer waard dan Ford

Zelfs GM is niet veilig voor de tech cowboys uit Silicon Valley.

Tesla gaat nog steeds lekker. Elon Musk verklapte onlangs dat zijn toko in Q1 2017 maar liefst 25.418 auto’s aan de man wist te brengen, een plus van 69 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bovendien werden er meer auto’s verkocht dan de 23.500 exemplaren die Goldman Sachs had voorspeld en dus ging de waarde van het aandeel omhoog.

De waarde steeg afgelopen zondag met 7,3 procent naar een koers van 298,52 USD. Daarmee is het bedrijf 48,4 miljard USD waard, aardig wat meer dan Ford dat voor 45 miljard USD in de boeken staat. The Blue Oval draaide in 2017 echter een omzet van 152 miljard USD, tegen 7 miljard USD voor Tesla. General Motors blijft Tesla net voor met een waarde van 51 miljard USD.

Voor het referentiekader: Peugeot wist eerder dit jaar Opel op te pikken voor 1,3 miljard euro. Dat bedrag werd enkel en alleen voor het merk betaald, daarnaast moest geld worden neergelegd voor de financiële tak van GM Europa.

Speculanten die steevast inzetten op een daling van het aandeel Tesla hebben in 2017 al miljarden verloren, tot groot genoegen van Musk. Ondanks kritische geluiden gaat de productie van de Model S en de Model X gesmeerd. Binnenkort is het de beurt aan de Model 3 om van de band te rollen, inclusief minimalistisch interieur want dat kost geen drol om te ontwikkelen is hip. (via: ANE)

Foto: Model S en Mustang door @thomcarspotter, via Autojunk