Tesla leverde in het eerste kwartaal ontzettend veel auto’s

De toko van Elon draait op volle toeren. Maar is het voldoende?

In de eerste drie maanden van 2017 heeft Tesla meer auto’s verkocht dan ooit. Volgens het Amerikaanse bedrijf leverde het 25.000 elektrogebakjes af in deze periode, te weten 13.450 Model S-en en 11.650 Model X-en (rijtest). Dat is een groei van 69 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het getal van precies 25.000 lijkt in eerste instantie een beetje ‘verdacht’. Je zou misschien denken dat ze een paar duizend auto’s bij dealers stores hebben geparkeerd om de getallen wat op te krikken. Maar als we Tesla mogen geloven is eerder het omgekeerde de waarheid. Naast de geleverde auto’s waren er op het moment van het vaststellen van het cijfer nog een 4.650 auto’s onderweg naar klanten die pas meetellen in Q2.

Trailblazer Elon had de schwung er afgelopen week sowieso al goed inzitten. SpaceX lanceerde succesvol een hergebruikte raket, Neuralink gaat je brein met computers fuseren, de Chinese tech-moloch Fifty Tencent kocht vijf procent van de aandelen voor 1,7 miljard Dollar én de Lakers versloegen the Supersonics. Net als Ice Cube rijgt Elon de goede dagen aan elkaar tegenwoordig.

Toch zijn er ook nog altijd naysayers. Trek je dit verkooptempo namelijk voor het hele jaar door dan kom je als rekenwonder op een totaal van 100.000 verkochte Tesla’s. Volgend jaar heeft Elon echter als doel gesteld 500.000 Tesla’s te verkopen. Dat is dus een behoorlijk forse groeicurve. Analisten zetten er dan ook hun vraagtekens bij of Tesla dit ambitieuze doel kan bereiken.

De Model 3 die vanaf juli in productie wordt genomen zal de verkopen van Tesla weliswaar een boost kunnen geven. Om de doelstelling te bereiken, moet het model echter vaker over de toonbank gaan dan alle EV’s die samen wereldwijd verkocht zijn in 2016. Ondanks de hype rondom de auto wordt dat dus nog een flinke dobber.