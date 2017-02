Tesla medewerker: werken bij Tesla is de hel

Elon is er alweer in geslaagd een nieuwe fittie te ontketenen. Dit keer gaat het om de slechte werkomstandigheden in Tesla's fabriek in Fremont, California.

Er is zelfs sprake van dat de vakbond UAW (United Auto Workers) inmiddels een voetje binnen de deur heeft bij de fabriek, iets waar geen enkele fabrikant op zit te wachten. De UAW is groot in ‘Murica en wordt door sommigen aangewezen als één van de oorzaken die leidde tot de financiële problemen bij Amerika’s ‘big three’ ongeveer tien jaar geleden. Met name GM en Chrysler moesten destijds hun hand ophouden bij de staat om gered te worden. Ford verkocht onder andere vrijwel al haar luxemerken om de nodige Dollars in de lade te brengen. De werkvloer van menig Amerikaanse autofabriek is dan ook vaak de inzet van mensen die de vakbond binnen willen loodsen en anderen die er juist de nadelen van zien.

Tesla’s fabriek in Fremont is geen uitzondering op deze regel. Vanaf vorig jaar probeert de UAW ook actief om Tesla medewerkers voor zich te winnen. En dat lijkt nu te lukken, als we tenminste een blogpost van medewerker Jose Moran mogen geloven. Volgens hem klagen steeds meer medewerkers over slechte werkomstandigheden, werkers die gedwongen worden om extra diensten te draaien en een hoog verloop van de werkkrachten.

Dankzij de eisen die aan de werknemers gesteld zouden worden, raken velen van hen geblesseerd. Moran noemt zelf een periode dat zes van de acht collega’s waarmee hij direct werkt met ziekteverlof waren. Daarbij zijn de lonen relatief laag: medewerkers vangen ongeveer 17 tot 21 Dollar per uur. Gemiddeld verdienen fabrieksarbeiders in de auto-industrie 25,58 Dollar per uur in de Verenigde Staten. Tenslotte dwingt Tesla kennelijk ook af dat arbeiders hun mond dicht houden over problemen op de werkvloer. Aldus Moran:

“I often feel like I am working for a company of the future under working conditions of the past. Recently, every worker was required to sign a confidentiality policy that threatens consequences if we exercise our right to speak out about wages and working conditions.”

Musk heeft inmiddels een reactie op het verhaal van Moran gestuurd naar de technerds van Gizmodo. Zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is gaat hij met gestrekt been in de tegenaanval. Maar dan ook echt, hij claimt zelfs dat Moran betaald zou worden dor de UAW om dit verhaal naar buiten te brengen. Daarna zegt hij ook nog dat de UAW ervoor gezorgd heeft dat een voormalige autofabriek van Toyota en GM in de regio gesloten is dankzij de UAW.

“Our understanding is that this guy was paid by the UAW to join Tesla and agitate for a union. He doesn’t really work for us, he works for the UAW. Frankly, I find this attack to be morally outrageous. Tesla is the last car company left in California, because costs are so high. The UAW killed NUMMI [de joint venture van Toyota en GM] and abandoned the workers at our Fremont plant in 2010.”

Wel geeft Musk toe dat er af en toe overwerk afgedwongen wordt, maar alleen als de productie stil heeft gelegen. Qua lonen stelt Musk dat hij meer betaalt dan de gemiddelde autofabriek als je de aandelen meetelt die werkers krijgen, hoewel hij daar verder niet in detail op in gaat. De geheimhoudingsverklaring die werknemers moeten tekenen tenslotte zou slechts ten doel hebben om geen waardevolle bedrijfsinformatie te laten lekken.

Kortom, Musk heeft zijn handen weer eens vol, dit keer niet met Amber Heard maar de Took Awww Jobz-crowd. Zou het nou nooit door zijn hoofd schieten dat hij met zijn PayPal milli’s ook ergens op een strand had kunnen gaan liggen?



Image-Credit: Elon en Amber via Twitter