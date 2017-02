Tesla Model 3: Adidas-fitties en productiestarts

De buzz rondom Tesla dendert voort als een op hol geslagen goederentrein.

Fittie met Adidas

Eerst dan maar het slechte nieuws. Adidas was namelijk niet blij met het streepjeslogo dat Tesla voor de Model 3 introduceerde. Waarom het sportmerk daar niet blij mee was is natuurlijk vrij duidelijk, al lijkt de vraag gerechtvaardigd of de gelijkenis echt zo evident is. Toch is Adidas bang dat de streepjes van Tesla leiden tot verwarring. Wij kunnen ons niet voorstellen dat iemand per ongeluk een Model 3 in plaats van een trainingspak koopt, maar de advocaten van Adidas denken daar kennelijk anders over.

Waarschijnlijk is een en ander achter de schermen afgehandeld, want het logo van de Model 3 is stilletjes veranderd in een numerieke “3”. Nu maar hopen dat dat geen rechtszaken oplevert.

Geruchten over de productiestart

Gauw door naar het goede nieuws! Volgens geruchten start de productie van de highly anticipated Tesla Model 3 op 20 februari aanstaande. Deze datum is nog niet door Tesla bevestigd, dus het wordt even afwachten of dit bericht klopt. Wel zou het merk aan toeleveranciers hebben gecommuniceerd dat 20 februari de datum van de productiestart is.

Verder hoef je niet te hopen op een P100D-versie van de Model 3. Voor bloedstollend snelle acceleraties zul je dus moeten uitwijken naar een Model S of Model X. De reden? De Model 3 biedt niet genoeg ruimte om alle techniek onder te kunnen brengen.