Tesla: Model 3 is niks vergeleken bij Model S

Een sterk staaltje verwachtingen managen van Tesla.

De wereld wacht gespannen af op het moment dat de Tesla Model 3 verschijnt op de gritty streets. Er wordt ontzettend veel verwacht van de auto die elektrogebakjes wellicht definitief naar de massa gaat brengen. Bij dergelijk hoge verwachtingen kan het eindproduct bijna alleen maar tegenvallen. In dat licht bezien heeft Tesla zelf een opvallende vergelijking gemaakt tussen de Model S en de Model 3, met dingen die je wel en niet kan verwachten van het nieuwste model.

Wat opvalt aan deze vergelijking: de Model 3 steekt behoorlijk schraal af bij de Model S (rijtest) als je alle feiten zo achter elkaar zet. Logisch ook, want de Model S is een veel duurdere auto. Maar, doorgaans proberen fabrikanten juist te benadrukken wat hun ‘mindere’ modellen wél gemeen hebben met de dure modellen. Het hele idee van de ‘Halo-car’, of zelfs het meedoen aan bijvoorbeeld de F1 is daarop gebaseerd. Als Lewis Hamilton F1-races wint in zijn W08, dan is de geclaimde ‘sportiviteit’ van jouw A160 CDI opeens ook een stuk geloofwaardiger, dat spreekt.

Je zou het omgedraaide argument kunnen maken en zeggen dat Tesla de relatief oude Model S in het zonnetje zet met deze harde vergelijking, ten koste van de Model 3. Maar wat mij betreft snijdt dat geen hout. De Model 3 is immers hét model dat het nu moet gaan doen voor Tesla. Denk je eens in dat BMW over afzienbare tijd met een nieuwe 3-serie op de markt komt en met een tabelletje komt waarin het uitlegt hoeveel beter de huidige 7-serie wel niet is…

Weet jij wat er achter dit ragfijne spel van Elon zit? Laat het weten, in de comments.