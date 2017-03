Tesla Model 3 rijders gaan kwaliteitsproblemen haten

De volumeknaller van Tesla kan zijn borst nat maken.

Gaat het nou wat worden met dat Tesla, of misschien toch niet? Het is de vraag die menig autoliefhebber en investeerder flink bezig houdt. Onlangs konden we je weer eens wat positieve berichten over het merk melden. De omzet groeit flink en het verlies dat het bedrijf lijdt daalt. Vorige week maakte Elon Musk bovendien bekend dat Tesla de geplande bèta-fase voor de Model 3 gewoon overslaat. Dat betekent dat volgende week al begonnen wordt met de productie van zogenaamde ‘early release’ auto’s.

Volgens Elon is het bouwen van een extra zwik pre-productie Model 3’s niet nodig. Eventuele kwaliteitsproblemen die aan het licht zouden kunnen komen door het testen met dit soort auto’s, kan Tesla volgens Elon namelijk uitsluiten met de analytical tools die het ontwikkeld heeft. De early release Model 3’s worden zodoende al gebouwd op de productielijn waar in de toekomst alle Model 3’s vanaf zullen lopen.

Dit lijkt in eerste instantie goed nieuws te zijn, want het is een duidelijk signaal dat de marktintroductie van de Model 3 nabij is. Maar het skippen van de bèta-test is ook een riskante manoeuvre, om twee redenen. Ten eerste was de productiekwaliteit van de Model S en met name de Model X (rijtest) aanvankelijk niet bepaald top. Ten tweede claimt onderzoekstoko J.D. Power in een bericht getiteld Tesla: Beyond the Hype dat Model 3 kopers veel minder vergevingsgezind zullen zijn met betrekking tot ‘schoonheidsfoutjes’.

Volgens J.D. zijn Tesla eigenaren momenteel vooral blij met hun auto’s omdat ze bereid zijn de problemen door de vingers te zien. Tesla scoorde bijvoorbeeld lager dan gemiddeld in betrouwbaarheidsonderzoek van Consumer Reports. Maar Tesla-rijders hebben vaak een emotionele band met hun vierwieler, die deels voortkomt uit het idee een early adopter te zijn.

“Tesla owners see themselves as pioneers who enjoy being early adopters of new technology. Spending $100,000 or more on a vehicle that has so many problems usually would have a dramatically negative effect on sales and brand perception. Right now, though, Tesla seems immune from such disenchanted customers.”

Onder de gemiddelde Model 3 koper zal dit sentiment echter minder leven. Zij zullen hun auto direct vergelijken met andere auto’s in dezelfde prijsklasse en er ook dezelfde eisen aan stellen. Het argument dat het een EV is telt dan niet, of in ieder geval minder, als goedmakertje voor tekortkomingen op andere vlakken. Mocht de Model 3 eveneens te kampen krijgen met kwaliteitsproblemen, gaat dat het merk daarom dit keer wel pijn doen. Dat is althans de verwachting van de onderzoekers.

“When consumers buy a mass-market car priced around $35,000 that will be their primary mode of transportation, the degree of expectation will increase immensely. We’ve seen that with other well-liked brands, whether or not it involves an electric vehicle.”

Elon speelt dus weer hoog spel met zijn keuze conventionele betrouwbaarheidstest te laten voor wat ze zijn. Of deze beslissing goed uitpakt of niet, dat zal de toekomst uitwijzen.