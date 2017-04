Tesla Model S botst op vrachtwagen

Het ongeval gebeurde op de A1 bij Bathmen.

Een Tesla Model S (aankoopadvies) is vanmorgen op de A1 achterop een vrachtwagen gebotst. Het is niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, al is het mogelijk dat Autopilot een rol heeft gespeeld. Het semi-autonome rijsysteem van de Amerikaanse autofabrikant is tot op zekere hoogte een prima hulp. In het verleden zagen we echter diverse gevallen waarbij bestuurders volledig vertrouwden op het systeem met (ernstige) ongelukken tot gevolg.

Volgens lokale media moest er tenminste één persoon mee met de ambulance. De brandweer kwam er aan te pas om de auto veilig te stellen, zoals we vaker zien bij crashes met elektrische auto’s. Het ongeval zorgde voor een flinke file. De linkerrijstrook werd tijdelijk afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden uitvoeren. Omstreeks 10:45 werd de weg weer vrijgegeven voor al het verkeer. De Model S is zwaar beschadigd geraakt en moest worden afgevoerd.