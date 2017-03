Tesla Model S is de reden dat de Phaeton er niet meer is

Volkswagen stak de hand in eigen boezem en besloot niet met een opvolger te komen van de inmiddels iconische Phaeton.

Vorig jaar rolde de Phaeton voor het laatst van de band. Volkswagen had niet direct een opvolger klaarstaan en dat is ‘de schuld van Tesla’. Dat laatste overigens in positieve zin, aldus de Duitse autofabrikant.

De ontwikkeling van de nieuwe generatie Phaeton was in volle gang toen Tesla met de Model S (aankoopadvies) kwam. Volkswagen vond de elektrische sedan uit Amerika indrukwekkend en zag de kansen met een nieuwe Phaeton somber in. In gesprek met Autocar geven de Duitsers toe dat de Duitse sedan simpelweg niet innovatief genoeg zou zijn om het op te nemen tegen auto’s als de Model S.

Helemaal dood is de Phaeton niet. Het model van Volkswagen is nog even met vakantie, maar komt naar verwachting in 2020 terug in een nieuw jasje. De Duitse autofabrikant wil met het Strategy 2025-plan tegen 2025 meer dan 30 elektrische auto’s in het gamma hebben. De nieuwe generatie Phaeton is vermoedelijk onderdeel van dit plan.

De sedan zou dan op het nieuwe MEB-platform komen te staan. Dit nieuwe platform is in eigen huis ontwikkeld en ook andere merken binnen de Volkswagen Groep zullen er gebruik van gaan maken. Onder andere toekomstige Skoda-, Seat- en Audi-modellen zullen gaan rollen op het MEB-platform. In de tussentijd is het afwachten, maar dat is geen straf met andere smaakvolle modellen zoals de in Genève onthulde Arteon.

Foto via @kuifje op Autojunk