Tesla wil groter worden dan Apple

Heeft Elon Musk teveel Disneyfilms gekeken of is de man een visionair?

Dat laatste sowieso, maar ook een visionair kan zich natuurlijk vergalopperen. Zover is het nog niet gekomen want de om- en afzet van Tesla gaan crescendo. Tegelijkertijd blijft kapitein Musk maar geld verbranden waardoor het verlies eveneens steeg. Die verliezen zijn vooral toe te schrijven aan investeringen (productiecapaciteit voor de Model 3 en de ontwikkeling van de Model Y) en overnames (SolarCity).

Onlangs werd Grohmann aan het lijstje met overnames toegevoegd. Deze toko bouwt productierobots en heeft dus ook de nodige know-how in huis. Precies dáár is het Musk om te doen. Hij gelooft namelijk heilig dat autobouwers in de nabije toekomst het verschil kunnen maken met productiemethoden en robots spelen daarbij een steeds grotere rol. Niet geheel toevallig is Tesla hard bezig met die techniek. Om het in de woorden van Musk zelf uit te drukken:

“getting good at building the machine that builds the machine”

De software die hierbij wordt gebruikt is volgens Musk (nog) veel complexer dan de enen en nullen die de Model S, Model X en Model 3 aan de praat houden. Hij heeft er dan ook een hard hoofd in dat andere fabrikanten erin zullen slagen om Tesla op dit vlak bij te benen, niet in de laatste plaats omdat conventionele fabrikanten in eerste instantie bezig zijn met hardware en de software pas daarna komt. Bij Tesla gebeurt het eerder andersom.

Interessante theorie dus, maar hoe zit het met de uitgesproken wens om groter te worden dan Apple? Tesla is GM intussen al voorbij met een marktwaarde van 51 miljard USD. Apple stelt daar een marktwaarde van (hou je vast) 776 miljard dollar tegenover. Musk heeft dus nog even te gaan, maar één ding is zeker: het vaart een andere koers dan bestaande fabrikanten en de toekomst zal uitwijzen of dat een juiste beslissing is. Jullie idee?