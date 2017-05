Tesla wil misbruik Referral Programma tegengaan

Helaas zijn er altijd van die lui die het voor de rest verpesten.

Tesla doet veel dingen anders dan traditionele autofabrikanten. Eén van die dingen is een eigen beloningsprogramma. Middels een referral-code kunnen eigenaren leuke voordeeltjes winnen/verdienen. Er zijn diverse referral-programma’s. Het huidige programma biedt vijf beloningen. Van de Tesla website:

Vanaf 19 mei 2017 kunnen Tesla-eigenaren met hun persoonlijke referral-code vijf vrienden gratis onbeperkt Supercharging geven, evenals € 1.000 tegoed voor een nieuwe Model S of Model X. Bestaande Tesla-eigenaren ontvangen bovendien gratis onbeperkt Supercharging bij elke nieuwe Model S of Model X die ze kopen – geen referral vereist.

De vijf beloningen van het referral-programma zien er momenteel als volgt uit. Eén referral en je maakt kans op een mini Tesla Model S voor je koter. Twee referrals en je krijgt vroegtijdig toegang tot de nieuwe Solar Roof. Drie referrals en je kan 21-inch Arachnid voor je Model S winnen. Vier referrals en je bent in de race voor de Powerwall 2 en met vijf referrals maak je kans op een uitnodiging om de onthulling van Tesla Semi Truck bij te wonen als een VIP.

Referrals zoeken doe je bijvoorbeeld in je vriendenkring of op het werk onder collega’s. Er is echter een grote groep die misbruik maakt van het programma. Populaire YouTubers bieden hun referral code via een video aan. Ook Tesla-gerelateerde artikelen op het internet hebben geregeld onderaan een referral code staan.

Een gebruiker op Twitter legde aan Elon Musk uit dat er veelvuldig misbruik wordt gemaakt van het beloningsprogramma. De Tesla CEO reageerde hierop door te zeggen dat hij het misbruik aan gaat pakken. Hoe hij dit gaat doen is niet bekend. (via Teslarati)

Foto via @crashingduke op Autojunk