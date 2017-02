Tesla wil nieuwe auto’s verkopen inclusief ALLES

Bijna alles dan, want de kWh'tjes mag je wel gewoon zelf aftikken.

Elon Musk was al vastberaden om de auto-industrie een schop onder de bips te verkopen door EV’s te bouwen die mensen ook daadwerkelijk willen hebben. We durven voorzichtig te stellen dat dat aardig gelukt is, maar Musk wil moar. De Tesla CEO is namelijk hardop aan het dagdromen over auto’s die worden verkocht inclusief onderhoud en verzekering. Daarmee wordt stroom dus het enige dat je echt zelf dient te betalen, al het overige wordt al voor je geregeld. Overigens was die stroom ook nog eens gratis voor klanten die via het Tesla-netwerk opladen, maar da’s verleden tijd.

De crux in het verhaal is autonome techniek. Auto’s met deze techniek zijn volgens Tesla veiliger, maar verzekeringsmaatschappijen houden daar premietechnisch (nog) geen rekening mee. Dat moet anders en dus wil het merk de verzekeringen en dergelijke zelf op zich nemen.

Overigens is dit idee niet nieuw. In AziĆ« heeft Tesla al auto’s verkocht inclusief een verzekering die is aangepast op de verschillende modellen. Hierbij wordt rekening gehouden met Autopilot, maar ook met de (relatief) geringe onderhoudskosten van Tesla’s.

Of we binnenkort inderdaad Tesla’s kunnen kopen inclusief verzekering en onderhoud valt nog te bezien. Musk wil eerst met verzekeringsmaatschappijen om de tafel om te bekijken of zij hun premies kunnen aanpassen op de voordelen die Tesla’s bieden. We staan echter niet raar te kijken als Tesla besluit om zelf het heft in handen te nemen als maatschappijen daar inderdaad niet toe bereid zijn. (via: Mashable)

Foto: rijtest met de Model X