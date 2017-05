Tesla’s omzet groeit explosief…

... maar dat is niet het hele verhaal.

De Amerikaanse EV-bouwer wist in Q1 van dit jaar maar liefst 2,7 miljard USD bij elkaar te harken. De omzet steeg met 134% ten opzichte van Q1 2016, bovendien was genoemd bedrag 3,4% hoger dan wat analisten hadden voorspeld. Goed nieuws dus voor ome Elon, maar de winst is ook niet onbelangrijk.

En ook die steeg. In Q1 zat Tesla voor 330,3 miljoen USD “in the hole”, zoals die vent van Bar Rescue zou zeggen. Dit verlies is 17% hoger dan in Q1 2016. Verliezen bij Tesla hebben vaak te maken met de gigantische investeringen die het bedrijf doet. In dit geval zou het komen door de aankoop van SolarCity en Grohmann, een Duits bedrijf dat productierobots bouwt.

Toch zijn de vooruitzichten gunstig. De Model 3 komt er hard aan en onlangs lieten we je de eerste plaatjes van het ding zien. Volgens planning poept de fabriek later dit jaar 5.000 van die EV’s per week uit. Verder gaat het aantal verkoop- en onderhoudscentra met 30% omhoog en wil men richting het einde van 2017 maar liefst 10.000 superchargers hebben staan. Bovendien wist Tesla qua beurswaarde autoreus GM voorbij te streven.