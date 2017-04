Tesla’s remmen vanaf deze week weer automatisch

Iedereen die een Tesla door een muur wil rijden opgelet!

Mocht je bovenstaande inclinatie hebben kan je namelijk maar beter snel handelen. Vanaf morgen krijgen Tesla’s met Autopilot 2.0 namelijk een software update waardoor ze ‘Automatic Emergency Braking’ (AEB) krijgen. Het gaat om alle auto’s die uitgerust zijn met de tweede generatie van Tesla’s automatische piloot. Deze verbeterde blikken chauffeur werd in oktober van vorig jaar ingevoerd.

Tesla’s hadden eerder ook al een automatische remfunctie in geval van een dreigend ongeluk, maar met de introductie van Autopilot 2.0 werd dit systeem de prullenbak ingegooid. Dankzij de nieuwe sensoren en technologie die Tesla gebruikt voor de tweede generatie van het systeem, kon de oude AEB-functie niet een-op-een overgenomen worden. Je zou kunnen zeggen ‘wacht dan even met dat hele nieuwe systeem invoeren’, maar dat is niet hoe Tesla rolt. De Amerikanen beloofden bij de introductie in oktober dat vóór het einde van het jaar alle Tesla’s weer AEB zouden hebben.

Dat liep dus echter een klein beetje anders, want AEB 2.0 is nu pas klaar voor gebruik. Voor de belangrijke Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports (CR) is deze gebroken belofte overigens voldoende reden om de modellen van Tesla alleen voor vandaag een lagere rating te geven. Een woordvoerder van CR zegt hierover:

“We’ve been waiting for this important safety feature, which is standard equipment on much cheaper cars.”

Wanneer AEB daadwerkelijk weer op de auto’s zit, gaan ze die rating weer herzien. Beslis zelf of dit een voorbeeld van sneue symboolpolitiek is, of een terecht signaal aan Elon dat ook hij zijn beloftes moet nakomen.

Elon zelf gaf eerder aan dat hij verwacht dat de AEB-functie van Autopilot 2.0 het aantal ongevallen waarbij de airbags je een klap voor de harses geven met 90 procent verlaagt. In het geval van de eerste generatie Autopilot was dat nog 40 procent, maar de nieuwe versie is uiteraard veel en veel beter.