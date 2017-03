F1 testdag vier: Max is pijlsnel in het natte

De vierde en laatste F1-testdag van deze week zit erop. Vandaag werd de baan tot twee keer toe onder water gezet. Wat leverde ons dat op aan informatie?

De dag begon met opvallend nieuws. Al snel bleek namelijk dat twee van de tien teams vandaag niet in actie zouden gaan komen. Toro Rosso had problemen met de Renault-motor en Williams slaagde er niet in de auto te repareren na de escapades van Lance Stroll.

Ook Mercedes kampte in de ochtend met een ‘elektrisch probleem’, dat Lewis Hamilton noopte zijn geplande testwerk te laten gaan. Later op de dag kwam Valtteri Bottas wel in actie voor het team en legde alsnog een respectabele 68 rondjes af.

Zoals al vermeld in de inleiding werd het Circuit de Catalunya vandaag twee keer besprenkeld met een enorme bak water. Dit gebeurde niet met sprinklers, maar gewoon ouderwets met een stel tankwagens. Honderdduizenden liters water vloeiden over het Spaanse asfalt. In California en Mexico City zullen ze met afschuw gekeken hebben naar het tafereel. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit alleen voor de ochtendsessie te doen, maar uiteindelijk werd het kunstje in de middag nog eens herhaald.

Dankzij het water konden de teams vandaag aan de slag met de nieuwe Intermediate en Full Wet banden van Pirelli. In de afgelopen jaren uitten de coureurs nogal eens kritiek op de Cinturato’s. De bandenfabrikant hoopt uiteraard dat ze nu met de bredere bandjes de plank wel volledig raak slaan. De eerste berichten zijn redelijk positief. Romain Grosjean noemt de banden bijvoorbeeld een enorme verbetering, hoewel de inters volgens hem nog steeds veel te snel slijten. Paul Hembery van Pirelli geeft zelf ook aan dat er nog ruimte is voor verbetering. Tsja, dat is er eigenlijk altijd natuurlijk in de F1.

Maar hoe zat het dan met de tijden vandaag? Wel, er kan natuurlijk maar één iemand de snelste zijn op een natte baan en dat is Max! Zowel in de ochtend en in de middag was de Nederlander dan ook aan de top van de tijdenlijst te vinden op de natte baan. Uiteindelijk was het echter Kimi Raikkonen in de Ferrari die de beste tijd van de dag op de klokken zette. Dat komt mede omdat het zonnetje redelijk goed zijn best deed in de buurt van Barcelona vandaag, dus aan het eind van de sessies was de baan praktisch droog.

Helemaal vlekkeloos verliep de training overigens niet voor Max. Net als teamgenoot Ricciardo gisteren kampte onze landgenoot in de middag met een probleem aan de uitlaat van de RB13. Red Bull meldt alleen dat ze wat aan het onderzoeken waren aan de uitlaat maar meldt (uiteraard) niet wat precies. Misschien gaat het simpelweg om een gescheurde uitlaat, maar het kan natuurlijk ook een serieus issue zijn als te heet wordend bodywork. Hebben we hier te maken met het mysterie van de Red Bull uitlaat?

Kijken we naar de rest van het veld dan zien we dat Romain Grosjean de koning was qua afgelegde afstand. Hij deed maar liefst 118 rondjes. Stoffel Vandoorne reed ondanks de gekke omstandigheden de beste tijd van de week voor McLaren. Ook Giovinazzi liet zich wederom van zijn beste kant zien en eindigde zelfs als vijfde voor Sauber. Beter dan dat wordt het misschien wel niet voor de Zwitserse renstal dit jaar.

1. Kimi Raikkonen Ferrari-Ferrari 1:20.872s (93)

2. Max Verstappen Red Bull-TAG 1:21.769s (85)

3. Jolyon Palmer Renault-Renault 1:21.778s (39)

4. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:22.309s (118)

5. Antonio Giovinazzi Sauber-Ferrari 1:22.401s (84)

6. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:22.534s (82)

7. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1:22.576s (66)

8. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1:23.443s (68)

9. Nico Hulkenberg Renault-Renault 1:24.974s (51)

10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault -geen tijd gereden-