Teutoonse verfijning op de Maserati Levante

Schôôôn blauw is nie lillek jonguh!

Laat het maar aan de fijnproevers van Novitec over om de Maserati Levante naar een nóg hoger plan te tillen. De Italiaanse SUV kreeg een widebodypak, waarvan de wielkasten werden opgevuld met 22 inchers. Het interieur van de Novitec Esteso kan “virtually endless” worden gepersonaliseerd, dus een paar Feyenoord-logootjes links en rechts op het dashboard zijn absoluut geen probleem.

U wilt lekker sporten? Kan. De Levante S kan worden opgekieteld naar 494 pk en 660 Nm, waarmee een top van 272 km/u en een sprint naar 100 km/u in 4,8 tellen tot de mogelijkheden behoren. Grachtengordeldieren laten de creatie van Novitec wellicht liever staan. De SUV wordt door de nieuwe wielkasten namelijk 209 centimeter breed.

De bodykit wordt met het gebruikelijke praatje gepresenteerd: minder luchtweerstand, meer downforce and so on and so on. De velgen meten 22 inch en hebben een “center-lock look”. Verder staat de Levante 25 millimeter lager op de veerpootjes wat uiteráárd de rijeigenschappen ten goede komt.

Goed om te weten alle Levantes kunnen worden aangepast. De diesel (rijtest) gaat van 275 pk naar 322 stuks. Daarmee sprint de zelfontbrander in 6,2 tellen naar 100 km/u en voor extra grunt zorgt het elektronische Active Sound System.