Tolwegen Duitsland en België kosten ons grof geld

We betaalden afgelopen jaar noodgedwongen héél veel extra centen aan onze buurlanden. En dan hebben we het niet over een paar miljoen euro.

In totaal waren de Nederlandse transporteurs in 2016 namelijk ruim 200 miljoen euro extra kwijt aan tol- en milieuheffingen in Duitsland en België. In Duitsland betaalden we 144 miljoen extra Mautheffing, een heffing gebaseerd op het aantal assen van een truck, de soort uitstoot en de gereden afstand. Maar ook België kan er wat van. Dankzij de afgelopen april ingevoerde tolheffing wisten onze zuiderburen ons zo’n 60 miljoen euro uit de jas te kloppen.

De komende jaren wil Duitsland de de regels voor tol en milieuzones flink uitbreiden. Daarmee hoopt Duitsland alleen in de transportsector al 2 miljard euro extra te cashen. Dat gaat dan met name over de rug van de Oostbloklanden overigens, want die betalen verreweg het meeste in Duitsland. Dat heeft er alles mee te maken dat ze de meeste kilometers door Duitsland rijden: zo’n 4,8 miljard kilometer. De Nederlandse transportsector legde net geen miljard kilometer in Duitsland af.

Bron: BNR

Fotocredit: @patbenz via Autojunk