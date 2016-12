Top 10 ABHD video’s in 2016

We maakten wekelijks video's van nieuwe auto's voor jullie, maar welke video's werden afgelopen jaar het beste bekeken?

De Duitse merken zijn bij jullie over het algemeen zeer populair, maar vorig jaar waren de Zweden van Volvo leverancier van de best bekeken auto van 2015, die toen ook de Autoblog Auto van het Jaar was. Ook dit jaar wisten de Duitsers de koppositie niet te pakken, maar ging de titel naar Autoblog Auto van het Jaar 2016? We tellen af.

10. Tesla Model X



9. Volvo S90



8. Ford Focus RS



7. Mercedes Benz E-Klasse 2016



6. Porsche Panamera



5. Audi S4



4. Audi R8 V10 Plus



3. BMW 750li xDrive



2. Audi S8 Plus



1. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio



Wederom blijkt de Autoblog Auto van het Jaar dus de populairste auto te zijn onder de videokijkers. Dat is natuurlijk niet heel verrassend, zeker niet omdat het in dit geval gaat om de opvolger van de Beste Auto Aller Tijden Ter Wereld In Het Sterrenstelsel Van Het Omniversum (BAATTWIHSVHO): de Alfa Romeo 159.