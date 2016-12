Top 10 Autojunk video’s 2016

Bewegende plaatjes, we houden er van!

Voor een ieder die zich afvraagt waarom we zo vaak over Max Verstappen schrijven: we vinden het te gek wat hij doet! En we zijn niet de enigen, zie onderstaand lijstje. Kennelijk is het menneke behoorlijk populair onder onze lezers, wat natuurlijk volledig terecht is. Gelukkig komen er ook nog een paar andere onderwerpen/video’s voorbij die jullie mooi vonden. Het zijn er weinig, maar toch!

10. Max houdt Rosberg tegen, incl glimlach van Horner

Verstappen trok zich weinig aan van de veel snellere Mercedes in Canada. In de laatste rondjes van de race hield hij aankomend wereldkampioen Rosberg knap achter zich.

9. De inhaalacties van Max in Brazilië

Ondanks dat we nauwelijks over Max schrijven, krijgen jullie geen genoeg van zijn video’s. Hoogtepuntjes van De Race scoren dan ook goed.

8. Reactie Verstappen na Mexico

Kijk eens aan, daar zullen we Max Verstappen hebben! De tumultueuze race in Mexico deed nogal wat stof opwaaien. Des te begrijpelijker dat velen benieuwd waren naar zijn reactie.

7. Kansenparels in Zaandam rijden nieuwe Audi Q7

“Geef die jongens nou geen aandacht” en ondertussen smult iedereen ervan. De Haeckneuschvlogger pakte z’n momentje fame in 2016 met een Audi Q7 in de bijrol.

6. Porsche Cayenne tikt Smart in Amsterdamse gracht

Dood ende verderf in Damsko? Welnee, gewoon filmopnames met een Porsche Cayenne, een Smart en een gracht. Het zag er overigens wel heel spectaculair uit.

5. Max is Hamilton te slim af

Als een duveltje uit een doosje dendert Max deze lijst binnen en wederom gaat het om een verdedigende actie tegen één der Mercedescoureurs. Ditmaal was Hamilton het bokje, we hebben het natuurlijk over de Grand Prix van Japan.

4. 1000HP Audi S4 B5 Anti-Lag Sound!

Iemand enig idee waarom deze video zo populair was?

3. Hitler is boos op Max

Welke Max? Kent iemand hier ene Max?

2. Lewis Hamilton spreekt: DE crash en Max Verstappen

Genoeg flauwigheid. LH44 doet een boekje open over de aanrijding van het jaar én over de revelatie van het jaar.

1. Max maakt Rosberg gek

Potjandrie, die Max knettert toch ook elk AB-lijstje vol. Je zou bijna denken dat jullie graag over de man lezen!