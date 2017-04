Top 10: de dikste opbrengsten van de Lauderdale-veiling

Zoals bekend leverde de Ferrari van The Donald een lekker bedrag op. Er werd echter nog meer fraai spul van de hand gedaan.

De Fort Lauderdale-veiling maakt nog maar eens duidelijk wat een handbak met een prijs kan doen. In de top 10 staat namelijk een handgeschakelde Ferrari 599 GTB Fiorano. De laatste GT van Ferrari met een manuele transmissie en dit sappige feitje zorgt ervoor dat de Italiaan meer dan 400.000 dollar opleverde. Ook werd de F430 van de Amerikaanse president Donald Trump van de hand gedaan. De F430 ging weg voor het bedrag van een nieuwe California T, maar dat wist je natuurlijk al.

Slechts één auto in het lijstje doorbrak de grens van een miljoen. De eer ging naar een 300SL Roadster uit 1963. De cabrio werd geveild voor 1,2 miljoen dollar. De Ford Lauderdale-veiling trok Amerikanen uit 42 verschillende staten. Ook was er genoeg interesse uit internationale hoek. Koopjesjagers uit 11 verschillende landen waren aanwezig. In totaal werd er voor meer dan 17,3 miljoen dollar aan geld uitgegeven. 76 procent van de aangeboden voertuigen werd verkocht. De pareltjes die het meeste opbrachten check je hieronder.

10. 1997 Lamborghini VT Roadster – 211.750 dollar



9. 1966 Shelby GT 350H ‘Hertz’ Fastback – 231.000 dollar



8. 1969 Ford Mustang Boss 429 – 231.000 dollar



7. 2011 Porsche Speedster – 243.000 dollar



6. 1955 Porsche 356 Speedster – 255.750 dollar



5. 2007 Ferrari F430 F1 Coupe – 270.000 dollar



4. 2005 Ford GT – 280.500 dollar



3. 1990 Lamborghini LM002-A – 299.750 dollar



2. 2007 Ferrari 599 GTB Fiorano – 412.500 dollar



1. 1963 Mercedes-Benz 300SL Roadster – 1.200.000 dollar