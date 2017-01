Top 10 fileknelpunten 2016

De filedruk nam in 2016 enorm toe. Dit waren de tien plaatsen waar je het meest stilstond afgelopen jaar.

Er was volgens de Verkeers Informatie Dienst (VID) 11,3 procent meer file dan in 2015, terwijl de weersomstandigheden gunstiger waren: met name tijdens de spitsuren regende het relatief weinig. En we hebben voor het eerst sinds drie jaar een nieuwe nummer 1 in de Nationale File Top Tien: de A4 bij Zoeterwoude-Dorp!

De vorige nummer 1 zakte naar plaats 3: de A20 bij het Terbregseplein. Maar tegen een stijging van de filedruk van krap 225% kon de koploper van de afgelopen jaren niet op. Één van de belangrijkste oorzaken voor het toenemen van de filedruk op de A4 is overigens het openen van een nieuw stuk weg: de A4 Midden-Delfland. Doordat deze openging was er volgens de VID een aanzuigende werking die ervoor zorgde dat veel meer files ontstonden bij onder andere Zouterwoude-Dorp.

Verder meldt de VID dat we voor 2020 het slechtste niveau ooit halen qua files, waarvan het record in 2007 werd gevestigd.