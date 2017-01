Top 10: Nederlands populairste occasions in 2016

De nieuwe autoverkopen zijn vrijwel ieder jaar om te huilen. De occasions doen het daarentegen niet slecht.

Sterker nog: we zien bijna alleen maar groene getallen in vergelijking met 2015. Uit cijfers van VWE Trendweb blijkt dat er in totaal 1.128.313 occasions werden verkocht in 2016. In 2015 was dit aantal 1.079.968. Een stijging van 4,5 procent! Het is wel een kleinere groei. In 2015 groeiden de verkopen namelijk met 4,7 procent.

Kijkend naar de merken dan pakten Volkswagen, Peugeot en Volvo de grootste plussen. Enkel Fiat deed het binnen de top 10 slechter in 2016. Qua modellen waren de Renault Clio, Ford Fiesta en Renault Megane het populairst als het gaat om groei. In dit tweede lijstje is het Opel met de Corsa die het als enige slechter heeft gedaan.

De getallen representeren enkel B2C cijfers/verkopen: autobedrijven die personenauto’s verkopen aan consumenten. De verkopen tussen consumenten onderling (C2C) zijn niet meegenomen in deze twee lijstjes. De cijfers, inclusief een vergelijking met het voorgaande jaar, check je hieronder.

Positie 2016 Merk Aantal 2015 Aantal 2016 Groei 2016 1 Volkswagen 114.463 123.478 7,9% 2 Peugeot 93.661 105.529 12,7% 3 Opel 97.774 100.515 2,8% 4 Renault 91.185 93.121 2,1% 5 Ford 85.920 88.747 3,3% 6 Toyota 49.304 52.403 6,3% 7 Citroën 51.407 51.890 0,9% 8 Fiat 52.367 50.826 -4,6% 9 Volvo 40.937 44.447 8,6% 10 BMW 42.755 44.178 3,3%