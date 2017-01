Toyota Concept-i is andersom ontworpen

De ontwerpers van Toyota deden het allemaal net even anders.

Dit is de Toyota Concept-i, een auto met kunstmatige intelligentie die met jou meedenkt en van jou leert. De auto werd vannacht onthuld op de CES 2017. De kunstmatige intelligentie van de auto kan emoties herkennen en die afzetten tegen de plaats en tijd waarop de auto zich op dat moment begeeft. Heel erg duidelijk leggen de marketingmensen het niet uit, maar we gokken dat ze daarmee bedoelen dat je rustig naar je werk gereden wordt als je tijd over hebt en relax bent, maar dat je bijvoorbeeld met gierende banden door rood gejaagd wordt als je vol stress met je vrouw aan het bellen bent omdat ze aan het bevallen is van jouw kind terwijl jij nog met vrienden in de kroeg hing. Of zoiets. Daarnaast helpt het systeem je ook gevaar te herkennen en helpt het je bij noodsituaties of als je even niet goed oplet.

Toyota heeft een andere benadering gekozen bij het ontwerpen van de auto: de auto werd van binnenuit ontworpen, om zoveel mogelijk op de wensen van de berijders te kunnen inspelen. De Concept-i moet namelijk een vriendelijke auto zijn voor jou, niet een auto waaraan jij je aanpast. Daarom werd begonnen met een nieuwe user interface, die Yui heet. Vanuit die interface is men doorgegaan met ontwerpen om uiteindelijk tot de Concept-i te komen, die in deze video te bewonderen valt. Het is in de automobielindustrie gebruikelijk om te beginnen met het ontwerpen van de buitenkant van een auto, maar dat was hier dus de sluitpost.

De nieuwe technieken in deze auto zullen de komende jaren door Toyota in Japan op de weg getest gaan worden.