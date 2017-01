Toyota presenteert Yaric WRC, hot hatch met ruim 210 pk!

En dat is zomaar meer dan de Clio RS, 208 GTI, Polo GTI of Ibiza Cupra. Tegelijk kijken we ook naar de eerste plaatjes van de gefacelifte Yaris.

Van die modellen is de Peugeot namelijk de sterkste met 208 pk, doet de andere Fransman 200 pk, terwijl de Polo en Ibiza beide over 192 pk beschikken. De Yaris WRC krijgt volgens het persbericht ‘ruim 210 pk’, maar exacter dan die bewoording wordt het niet. Meer dus, en meer is (bijna) altijd beter.

De naam WRC is niet zomaar gekozen, met de Yaris doet Toyota vanaf dit jaar namelijk weer mee op de hoogste trede van de rallysport. Uiteraard met een Yaris, in dat geval voorzien van een 1.6 turbo met 380 pk. Er gaan echter hardnekkige geruchten dat de Yaris WRC voor op de straat over een tweeliter beschikt, waarmee de auto een fors grotere motor heeft dan zijn concurrenten. Ook hierover doet Toyota op dit moment geen uitspraak, al gingen er eerder geruchten over een versie met 238 pk. Daarnaast zijn we benieuwd wat zo’n groot blok met de uitstoot doet en daarmee met de CO2-afhankelijke BPM. Een bovengemiddelde dorst kan de Yaris WRC in ons land zomaar bij voorbaat buitenspel zetten en dat zou spijtig zijn.

Toyota presenteert de Yaris WRC aan het publiek tijdens de Autosalon van Genève, tegen die tijd weten we ongetwijfeld meer over de manier waarop de Yaris WRC zijn vermogen genereert. Daarnaast meldt Toyota en passent nog even dat we hier tevens kijken naar de gefacelifte Yaris en dat de wijzigingen (andere koplampen, achterlichten, vers bumperwerk) ook op de andere Yaris’en zullen verschijnen.