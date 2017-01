Honda Vamos: kapotte middenmotor cabrio voor €9500!

En het is nog een behoorlijk exclusief ding ook.

De Honda Vamos is een kei-truck, een autootje met beperkte buitenmaten zodat ermee gereden mocht worden in Japanse steden. De Vamos heeft een middenmotor, om precies te zijn een 354 cc tweecilinder met luchtkoeling. De Vamos was beschikbaar als twee- en vierzitter, die respectievelijk Vamos 2 en Vamos 4 werden genoemd. Het werd geen verkooptopper, er zijn er volgens de advertentie slechts zo’n 2500 gebouwd.





Dit kekke exemplaar is uitgevoerd in vrolijk roze en heeft iets meer dan 65.000 kilometers gereden. De motor doet het niet, maar draait wel. Kortom: je moet een beetje handig zijn met hamers, spuug, plakband en papier-maché. Interesse? Voor €9500 euro Vamos je a la playa! Best veel centjes voor iets wat het niet doet, toch?