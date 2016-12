Trakteer jezelf op deze Touareg R50 met diesel V10

Een bekende tipgever fluisterde ons onlangs in dat dit onbehouwen dieselkanon te koop staat op Marktplaats.

Je kijkt hier naar een Volkswagen uit een andere tijd. Een tijd waarin men bij Volkswagen nog trots was op haar dieselmodellen. Een tijd waarin dikke diesel zelfs de toppers van de range waren. Een tijd kortom, voor dieselgate. Toen sjoemelen nog gewoon werkte. Ah, nostalgie.

Neem nou die ‘R50’-badge. De Touareg werd na de Golf en de Passat in 2007 het derde model in het Volkswagen-gamma waarvan een officieel R-model op de markt kwam, na de Golf R32 en de Passat R36. Bij die twee is het getal achter de ‘R’ een correcte afspiegeling van de motorinhoud, maar bij de Touareg werd er ook toen al gesjoemeld. Technisch gezien is de 5.0-liter grote V10 TDI slechts 4.9 liter groot.

Maar goed, sjoemelen met badges om het marketing-technisch allemaal wat leuker te maken, dat doen er wel meer. Het doet in feite niks af aan de joekel van een dieselbeul die er onder de kap van deze loodzware SUV te vinden is. De twintigklepper die voor de R50 nog een beetje gekieteld werd jaagt de mastodont in zes seconden naar de 100 kilometer per uur.

Qua prestaties heb je dus niks te klagen. Qua luxe trouwens ook niet, want de R50 werd gebouwd bij Volkswagen Individual GmbH. Die doen liever niet aan crisisbakken, dus alle mogelijke luxe die de fabrikanten in 2008 bedacht hadden zit erin. Dat is inclusief een verwarmbare voorruit en adaptieve cruise control, om maar wat te noemen.

Het witte exemplaar dat momenteel te koop staat op Marktplaats heeft 163.077 kilometers achter de rug en staat in het Brabantse Nuenen. Volgens de verkoper verkeert de auto in zeer goede staat, uiteraard. De vraagprijs is 29.945 Euro, maar voor een extra poetsbeurt en een nieuwe APK wordt je geacht nog 495 Euro extra uit te geven. Dan zit je dus net boven de 30K voor dit speciale ding. Vervolgens zal het ook niet goedkoop zijn om ‘m rijdend te houden in Nederland. Is die pin de moeite waard of kijk je dan toch liever naar de wat meer ingetogen, lichtere en vooral ook saaiere tweede generatie Touareg zonder V10?

Top tip Rachid!