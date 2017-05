Transporteer je naar een warm oord met deze contraptie

Weer zo'n tof project van een dromer.

Ik weet niet hoe de zaken er nu voorstaan, maar vroeger toen de kleine @jaapiyo in de zomers meegesleurd werd naar het Zuiden om te gaan kramperen, kwam je vaak Duitsers tegen met Volkswagen Transporters. Enkelen rolden toen nog in toen al aftandse Westfalia’s op basis van de T3, maar velen ook in de T4. Stiekem vond ik de T3’s altijd toffer.

Het op reis gaan met zo’n ‘Bulli’ leek een typisch Duitse aangelegenheid te zijn. Mensen uit andere windstreken zag je nooit in zo’n busje. Nou ja, een enkeling uit Nederland viel weliswaar voor de charme van de T4 Transporter, maar dan als grijs-kenteken bolide met een dubbele cabine. Dat was toch wat anders en had vooral te maken met het ontwijken van belastingen.

Ook in Amerika hebben ze een landelijke traditie als het gaat om kamperen, genaamd de Airstream camper. Zelfs als autoliefhebber kan je daar enthousiast van worden, zo blijkt wel uit dit artikel uit het autoblog-archief.

Een man uit Duitsland moet gedacht hebben dat het tijd is om de twee iconen bij elkaar te brengen. Hij nam de achterstevens van twee T5-transporters en plakte ze aan elkaar. Volgens hem vormt het eindresultaat de ideale basis om je eigen Airstream te bouwen. Zowel de twee achterkleppen als de schuifdeuren zijn te openen. De vraagprijs bedraagt 3.950 Euro. Een puike optie, of heb je toch liever deze Suzuki Wagon R+ camper?