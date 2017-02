Treur samen met mij om deze Porsche 911 uit 1965

Tenminste, wat er nog over is van dit luchtgekoelde pareltje.

Eind 1954 introduceert Porsche de Speedster, waarvan de eerste exemplaren nog gebaseerd zijn op de Pre-A 356. De auto was een goedkopere, meer spartaanse uitvoering die met name in de Verenigde Staten erg populair was en heden ten dagen juist tot de duurste 356’s behoort.

Pas in 1989 komt Porsche met een nieuwe Speedster (rijtest), welke zowel met smalle als met brede body geleverd wordt. Eind dat jaar wordt de 964 geïntroduceerd en ook daarvan verschijnt een Speedster-versie (rijtest). Hoewel niet meer goedkoper dan een normale 911, was het recept visueel gezien hetzelfde: een cabriolet, maar dan met een veel lagere voorruit en een dakje dat minder beschutting geeft dan het gemiddelde festivaltentje.

Stuk voor stuk pareltjes van Porsche en hoewel deze 911 uit 1965 dezelfde ingredi├źnten kent, is het eindresultaat grandioos mislukt. Het leveren van kritiek op andermans hobbyproject is me al eens op commentaar komen te staan, maar dit broddelwerk noopt mij toch weer tot afkeurend taalgebruik. Want man man man, wat was de toenmalige eigenaar denkende toen hij de voorruit van een MX5 op een klassieke 911 plaatste?! De manier waarop de luchtopeningen zijn verwerkt in de achterspatborden verdient evenmin een schoonheidsprijs, maar verbleekt bij de aanblik van die afschuwelijk detonerende voorruit.

De auto staat te koop op Bring a Trailer, maar het huidige bod van 12.800 dollar is voor een 911 uit 1965 bijzonder mager. Dat de lak volgens de advertentie nog een stuk slechter is dan op de foto’s en de conversie naar Speedster her en der nogal slecht is afgewerkt helpen evenmin. Dikke kans dat dit exemplaar zijn leven zal slijten als onderdelendonor voor andere Elfjes. Als hij geluk heeft tenminste en uit zijn lijden wordt verlost.