Truck zit muurvast in de sneeuw, dus wat doe je dan?

Psies, je zoekt vijf gasten die toevallig in het bezit zijn van een ouwe Audi!

Eerder vandaag luidde collega CasperH al de noodklok voor wintersporters. Hevige sneeuwval zorgt in Zuid-Duitsland en Oostenrijk voor de nodige overlast op de wegen en dat heeft uiteraard gevolgen voor het verkeer. De ergste sneeuwval is volgens de laatste berichtgeving voorbij, maar in bepaalde delen van genoemde landen wordt het binnenkort -30 (graden celsius ja) en niet elke auto is daartegen bestand. Puntje om rekening mee te houden dus!

Terug naar de sneeuwval. Diverse wegen werden al afgesloten wegens te heftige weersomstandigheden die ervoor zorgen dat zelfs vrachtauto’s vastlopen in het witte spul. Op bijgaande foto is precies dat aan de hand. Gelukkig waren vijf gasten met oudere Audi’s met quattro zo vriendelijk om de Lkw uit z’n lijden te verlossen. Gut. Alles Gut.

Foto via Bayern 1