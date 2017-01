Trump zet ook BMW het mes op de keel

Na de Amerikaanse fabrikanten is president elect Donald Trump vastberaden om ook buitenlandse merken een fikse veeg uit de pan te verkopen.

Zoals bekend veegt Trump de vloer aan met autobedrijven die van plan zijn om in Mexico auto’s te gaan bouwen of de bestaande productie uit te breiden. Zo heeft Ford de Mexicaanse keutel teruggetrokken en gaat het merk braaf binnen de Amerikaanse landsgrenzen auto’s produceren, in plaats van de productiecapaciteit in Mexico uit te breiden. Ook BMW heeft nu een waarschuwing van The Donald te pakken. De aankomende president heeft gedreigd met een importheffing van 35% op BMW’s die in een nieuwe geplande fabriek te Mexico worden gebouwd en in Amerika worden verkocht.

Het Beierse merk produceert al 3-series in Duitsland en China en plande daar dus een Mexicaanse fabriek bij, tot groot ongenoegen van Trump. Laatstgenoemde denkt dat het veel beter voor BMW zou zijn als het merk lekker in Amerika gaat produceren. Bovendien geeft Trump aan dat hij helemaal geen tegenstander is van vrije handel. Puntje is alleen dat Duitsers geen Chevrolets kopen, dus hij ziet niet in waarom Amerikanen zonder belemmeringen BMW’s aan mogen schaffen die ook nog eens lekker goedkoop in Mexico zijn gebouwd.

Reactie BMW

BMW heeft zojuist gereageerd op het gegrom van Trump. De Duitsers houden vast aan hun plannen om in Mexico 3-series te gaan bouwen, volgens planning gebeurt dat vanaf 2019. (Via: Bild)

Foto: Compositie met sambaballen, sombrero en 3-serie. Olieverf op linnen, eigen werk