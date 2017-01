TU Eindhovûûh bouwt Lina: een auto van 225 kilogram

Ah, Eindhoven, jij mooie stad best ver achter de duinen. Daar waar de bollebozen van de High Tech Campus zich in het weekend vermengen met de penozen van de Low Tech plantages om te genieten van goede rookwaar in de buurt van de Effenaar.

Lina

Deze economiche motor van Nederland biedt naast PSV ook een thuis aan de TU/e en daarover gaat dit bericht. en meer specifiek het team van TU/ecomotive. Gisteren onthulde dit team namelijk inmiddels al hun vierde auto, genaamd Lina. En het is niet zomaar een auto, maar de eerste auto ter wereld vervaardigd uit bio-composiet. Tenminste, dat laatste claimt het team van TU/ecomotive, het concept klinkt ons om eerlijk te zijn bekend in de oren. Enfin, in tegenstelling tot bij de meeste Lina’s, mag je deze Lina wel naar haar gewicht vragen. Dat bedraagt namelijk slechts 225 kilogram.



Bio Composiet

Bio composiet is een materiaal dat een vergelijkbare structuur heeft als koolstofvezel, maar dan voor meer dan 90% uit biologische grondstoffen gemaakt. In dit geval vormt vlas het voornaamste bestanddeel voor het composiet. In combinatie met een honderd procent biologische PLA (polylactide) zal het composiet in honinggraat structuur worden toegepast in sandwichpanelen. Deze panelen, bestaande uit twee lagen bio-composiet die om de biologische PLA kern geperst worden, zullen het chassis vormen van Lina en daarmee tevens de dragende constructie van de auto zijn.



‘Reduceren tijdens het Produceren’

De techies hebben opgemerkt dat autofabrikanten steeds meer proberen het gewicht van hun auto’s terug te dringen ten bate van het verbruik door middel van koolstofvezel en aluminium toe te voegen. Een prima ontwikkeling, ware het niet dat er volgens de studenten zeer veel energie wordt gebruikt bij het productieproces van deze materialen. Daardoor schiet de hele onderneming zijn doel voorbij, want de energie die je uitspaart door een geringer verbruik wordt daardoor tenietgedaan.

Door vlas te gebruiken als grondstof tackle je een aantal van deze problemen. Tijdens de groei van de grondstof neemt deze namelijk al koolstofdioxide uit de lucht. Doordat je in veel gevallen ook lokaal kan produceren, hoef je de grondtof niet te transporteren uit verweggistan.



NFC technologie voor car sharing

Uiteraard hebben de Eindhovenaren de Lina helaas niet ontworpen om er vervolgens een verkwistende V12 en andere technologie uit het jaar kruik in te hangen. De auto wordt aangedreven door de benen van de inzittenden door een elektromotor. Tevens beschikt de auto over Near Field Communication (NFC) technologie. Daarmee kan de auto het banksaldo van je passagiers leegtrekken de identiteit vaststellen van de persoon achter het stuur en bijhouden hoeveel energie die verbruikt. Ideaal voor fans van 1984 initiatieven om auto’s te delen, wat ontzettend duurzaam is.

Het is geen pipe dream, het is de bedoeling dat het ding gekeurd wordt door de RDW en een heus kenteken ontvangt

Leuk zo’n projectje van Nederlandse bodem zul je nu denken, maar we zien er toch nooit iets van terug. Maar dan heb je het wellicht mis, want voor de zomer van 2017 moet ‘ie door de RDW goedgekeurd zijn voor straatgebruik. Als dat maar goed gaat met windkracht acht over de afsluitdijk met die 225 kilo…