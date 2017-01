“Tunneldosering moet worden afgeschaft”

Diverse politieke partijen vinden dat het afgelopen moet zijn met de sjoelbak van Schultz.

Tunneldosering houdt in dat één of meerdere rijstroken vóór het enteren van de tunnel kunnen worden afgesloten. Dit voorkomt files en ongelukken in de tunnel zelf. Wel moeten we erbij vermelden dat het ook voorkomt dat álle rijstroken worden afgesloten.

PvdA’er Duco Hoogland en VVD’er Barbara Visser dienden vorig jaar al een motie in om te laten onderzoeken of het niet anders kan. Ook trok de VID nog niet zo lang geleden aan de bel omdat tunneldosering mogelijk leidt tot extra files. Die staan dan weliswaar voor in plaats van in de tunnel, maar een file is een file.

Schultz was zich ervan bewust dat tunneldosering geen handige oplossing is, blijkens een schrijven richting de Tweede Kamer. Desalniettemin werd filedosering doodleuk toegepast bij de gloednieuwe A2-tunnel onder Maastricht. Partijgenoot Visser denk dat Nederland in plaats daarvan juist gebaat is bij meer asfalt.

Nederland moet zich qua infrastructuur weer internationaal op de kaart zetten en zaken als tunneldosering horen daar NIET bij. Hoogland is het daar uiteraard mee eens, zo zei hij tijdens een ‘autodebat’, al waagt hij het om het begrip rekeningrijden in de mond te nemen. Hoog tijd dus om dit bericht af te kappen.

Foto: de oh-zo geliefde Coentunnel, via Gmaps