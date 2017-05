Tweemaal Centenario in één week naar The Land of the Free

Want twee Lamborghini Centenario’s zijn beter dan één.

Naar verluidt komen er vier Centenario coupé’s naar de Verenigde Staten. Hoeveel roadsters naar het land van The Donald komen is niet bekend. Eerder dit jaar verwelkomde Lamborghini Newport Beach in Californië een carbon Centenario coupé met blauwe details. Deze week kregen Lamborghini Beverly Hills en Lamborghini Paramus in New Jersey de exclusieve supercar geleverd.

De in Beverly Hills geleverde Centenario is beduidend anders in vergelijking met de reeds bekende Centenario’s. In plaats van naakt carbon zijn zoveel mogelijk onderdelen van de Italiaan in het geel gespoten. De tint Nuovo Giallo Orion was een introductiekleur van de Aventador LP750-4 Superveloce

Wat dat betreft is het exemplaar in New Jersey een tikkeltje saaier. De auto werd in carbon geconfigureerd met rode details. Van de exclusieve Centenario zijn er 20 een coupé en 20 een roadster. De supercar werd in Genève in 2016 onthuld.

Fotocredit: Lamborghini Bevery Hills & Paramus