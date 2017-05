U vertrouwt de garage niet? PSA doet er wat aan!

Elke keer weer een gepeperde factuur en je hebt geen idéé wat die gasten nou precies met je auto hebben uitgespookt. De Fransen (h)erkennen het probleem en bieden uitkomst.

Leaserijders zal het verder jeuken hoeveel de garage precies in rekening brengt na een kleine of grote beurt, maar voor de particuliere klant ligt dat natuurlijk anders. Veel eigenaren kiezen er dan ook voor om de dure merkdealer links te laten liggen en in plaats daarvan voor de merkloze garage te kiezen. Dan maar geen (officiële) stempel in het onderhoudsboekje.

PSA gaat daar wat aan doen. De Fransen komen binnenkort met een service die het mogelijk maakt om per livestream in de gaten te houden wat garagepersoneel precies met de auto in kwestie doet. Zo wordt het voor de klant een stuk gemakkelijker om te checken of de werkzaamheden die op de factuur staan ook wel echt zijn uitgevoerd. Bijgevolg wordt het vertrouwen tussen klant en garage verbeterd of hersteld.

Het wordt echter nog mooier. PSA wil het mogelijk maken om klanten live te laten “ingrijpen” op het moment dat er beslissingen worden genomen. Onderdelen die volgens de klant (nog) niet aan vervanging of reparatie toe zijn worden dus lekker met rust gelaten en dat resulteert -als het goed is- in een lagere prijs.

De video hieronder legt alles nog eens rustig uit in het Frans.