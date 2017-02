Uitgesmeerde caravan blokkeert de hele A16

Ook zo benieuwd wat die dude van Campinglife hierover te zeggen heeft?

Caravans en autoliefhebbers gaan niet hand in hand, daar valt verder niks tegenin te brengen. Mensen die vandaag over de A16 moesten kunnen dat ongetwijfeld beamen. Daar ging het mis met een sleurhut, waarna de mobiele woning in 100.000 stukkies uit elkaar spatte.

De hele weg onder de meuk, het verkeer muurvast en dan moet de rotzooi ook nog eens door een pechvogel worden opgeruimd. Tot overmaat van ramp moest er ook nog een scherm worden geplaatst omdat pottenkijkers het verkeer op de andere rijbaan ook nog eens lam legden. Positief puntje: ze keken voor de verandering eens een keer niet op hun telefoon.

Inmiddels lijkt het ergste leed voorbij te zijn. Er is nog een knijperwagen onderweg om de restanten van de sleurhut mee te nemen. In elk geval geen goed idee om met je Dethleffs of Knaus op pad te gaan als er code geel is afgegeven wegens pittige windstoten.

Foto’s via Weginspecteur Michael