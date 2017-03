Uitslag Formule 1: Grand Prix van Australië 2017

En als de rode lichten doven, gaan we van start...

In het verleden was de Grand Prix van Australië niet zelden de laatste race van het jaar. In 1994 bijvoorbeeld was het Down Under dat Michael Schumacher op controversiële wijze zijn eerste titel pakte, toen nog op het circuit van Adelaide. Sinds 1996 wordt de Australische Grand Prix in Melbourne georganiseerd, waar de coureurs een rondje rijden door Albert Park. Tegenwoordig fungeert de race doorgaans als seizoensopener.

Ondanks de relaxte setting van de wedstrijd, is de race vrijwel nooit a stroll in the park. Debutant Lance Stroll zal vandaag echter hopen dat dit voor hem wel geldt. In het verleden hebben we op het joekelig grote eiland menig mooie race gezien. Button won er bijvoorbeeld enkele keren in wisselende omstandigheden. Ook spektakel is de race niet vreemd. Mannen als Martin Brundle, Ralf Schumacher en Fernando Alonso kunnen daar over meepraten.

Tot ongenoegen van het publiek bracht de GP van Australië Mark Webber eveneens vrijwel nooit geluk. Dat wil zeggen, zijn eerste was direct de beste. Voor het team van Minardi, destijds al eigendom van mede-Ozzie Paul Stoddart, werd Mark vijfde in zijn debuutrace. Een resultaat waar de twee debutanten van vandaag direct voor zouden tekenen. Maar, ondanks talloze pogingen in betere auto’s nadien, wist de Ozzie dit resultaat echter nooit meer te verbeteren.

Daniel Ricciardo lijkt de lijn van zijn voorganger voorlopig voort te zetten. Hij werd weliswaar al eens tweede in de race, maar na die race werd hij gediskwalificeerd. Dit jaar verloopt het weekend wederom niet zoals de teamgenoot van Max zich dat ongetwijfeld had voorgesteld. In de kwalificatie van gisteren maakte hij een schuiver. Voor de race bleek al dat hij daarom zijn versnellingsbak moest wisselen. Maar de gifbeker was nog niet leeg, want dankzij technische problemen staat RIC dadelijk niet eens op de grid. Misschien kan hij nog starten uit de pitstraat.

Start

Na de opwarmronde staan de coureurs klaar op de grid. Het moment waar we met zijn allen zo lang op gewacht hebben is eindelijk daar. Nieuwe bredere auto’s, slechts een enkele koppeling, dat moet wel spektakel worden! Maar de start wordt afgebroken. Kennelijk staat Lance Stroll niet helemaal goed op zijn plek. In de ongeplande extra opwarmronde zegt Lewis Hamilton op de radio dat de grip op de grid matig is.

Als de race daadwerkelijk van start gaat, komt LH44 echter perfect van zijn plek. Juist Sebastian Vettel, die vorig jaar nog de leiding pakte na de start, komt minder goed weg. Hij wordt direct onder druk gezet door Valtteri Bottas in de andere Mercedes. De Fin die bekend staat om het thuisbrengen van de auto kiest echter eieren voor zijn geld. Achter Bottas sluit landgenoot Kimi aan. De oudste man in het veld wordt wel even aangevallen door Max, maar kan die aanval makkelijk pareren.

Feitelijk een vrij incidentloze start dus, gezien alle wijzigingen. Althans, dat geldt voor de kop van het veld. Bij de mindere goden gaat het wel fout. Kevin Magnussen, die sowieso al een lastige vuurdoop beleeft voor zijn nieuwe team Haas F1, toucheert Marcus Ericsson. Een dure blunder voor de twee rijders van deze teams. Juist in deze eerste race van het jaar zit er immers wellicht een kostbaar puntje in voor diegenen die hun auto ongeschonden naar de finish brengen.

Terwijl de computer zegt dat Ricciardo officieel is uitgevallen, zien we op beeld de Ozzie de pit uitrijden. De pechvogel sluit aan de staart van het veld aan, maar heeft al twee ronden achterstand. De honeybadger heeft dus een frustrerende testsessie voor eigen publiek voor de boeg.

Als we het toch hebben over problemen met computers: al snel meldt onze zuiderbuur Stoffel Vandoorne dat hij problemen heeft met zijn McLaren. Het is dit keer niet de motor, maar Stoffel ziet niks op zijn dash. In ronde tien komt Stoffel binnen om een en ander te resetten. Toch zou het haast een verrassing zijn als een van de Macca’s überhaupt de finish haalt.

Mid Race

In ronde 18 gaat het spel op de wagen. Lewis Hamilton komt als eerste van de leiders binnen voor zijn eerste stop. De undercut kan Ferrari daardoor vergeten. In eerste instantie lijkt de beslissing goed uit te pakken voor de Brit. Als hij de pit uitrijdt zet hij direct een paar paarse sectortijden op de klok. Maar dan komt Lil’ Lewis onze Max tegen.

Max rijdt achter Raikkonen een eenzame race en zal dus blij zijn dat hij een partijtje kan knokken met de Mercedes-rijder. Het team van Lewis laat hem weten dat hij VER zo snel mogelijk moet verschalken, omdat Vettel anders de kans heeft de kop te pakken.

“This is race critical, you need to get past Verstappen.”

LH44 is echter niet in zijn nopjes met deze notie. Hij heeft geen idee hoe hij de notoir lastig te passeren Max voorbij komt.

“I don’t know how you expect me to do that right now.”

Even later voegt koning swek er dit nog aan toe.

“There’s no way I can get past this guy.”

Enkele ronden gaat het gevecht door en dan gebeurt datgene waar Mercedes al voor vreesde. Vettel maakt zijn stop en komt vlak voor Verstappen en Hamilton weer de baan op. Toto Wolff slaat pisnijdig met zijn vuist op tafel. Verliest Mercedes hier de race? Als Vettel zich vervolgens snel uit de voeten maakt lijkt het er wel op.

Voor Ricciardo komt er ondertussen een definitief einde aan de race. Hij parkeert zijn rokende RB13 aan de kant van het circuit en klinkt behoorlijk teleurgesteld op de radio. Ook als we de teamgenoot van Max later in de pits zien, is zijn gebruikelijke grijns ver te zoeken. De conclusie voor Red Bull en vooral voor Ricciardo is dan ook ontluisterend vandaag: niet snel genoeg en dus ook niet betrouwbaar. Als het team mee wil doen om de knikkers dit jaar moet er nog veel gebeuren. Het goede nieuws is dat het team in principe de resources heeft om dat voor elkaar te boksen.

Opvallend is dat Hamilton ook nadat VER voor zijn neus verdwijnt totaal geen vuist kan maken tegen Vettel. Sterker nog, de drievoudig kampioen moet in zijn spiegels kijken. Nieuwe teamgenoot Bottas komt met rasse schreden dichterbij. Mogelijk heeft HAM iets teveel van zijn banden gevraagd direct na zijn pitstop in een wanhopige poging Verstappen te grazen te nemen.

Behalve op de strijd voor de overwinning zullen vele ogen vandaag gericht zijn op de verrichtingen van Lance Stroll. Pa Stroll stopte zoals bekend zelfs voor F1-begrippen een enorme zak geld in de carrière van zoonlief, maar hoe vertaalt zich dat naar prestaties op de baan? Helaas voor de jonge Lance is zijn eerste race-indruk geen al te beste. Na het schoonheidsfoutje bij de start rolt de Canadees een beetje rond in het achterveld, achter gelegenheidsrookie Antoniono Giovinazzi in de Sauber. Massa laat zien dat er veel meer in de Williams zit. Richting het eind van de race schiet Stroll de baan af. Hij komt weliswaar weer de baan op, maar parkeert even later zijn FW40 in de pitbox.

Opeens een klein lichtpuntje voor Red Bull! Max rijdt de snelste ronde van de race. Hij heeft gekozen voor de rode Supersoft-banden terwijl de top-4 op de Softs rijdt. Max hengelt langzaam Kimi Raikkonen binnen, die met zijn Ferrari een stuk minder indrukwekkende race rijdt als Vettel.

Finish

De race komt tot een eind. Max wil nog even voor de snelste ronde gaan die inmiddels in handen is van Vettel, maar zijn team deelt hem mede dat dit niet kan. Vettel wint, voor Hamilton, Bottas, Raikkonen en Verstappen. Door de uitvalbeurt van Ricciardo wordt Massa als zesde knap ‘best of the rest’.

Conclusies

Waar hebben we naar gekeken? In ieder geval naar een race waarin de Silberpfeile niet oppermachtig waren. Ferrari en Mercedes lijken erg aan elkaar gewaagd te zijn, wat zeer goed nieuws is voor de neutrale fan. Maar wij Hollanders zijn natuurlijk eigenlijk geen neutrale fans.

Helaas is het nu echter definitief duidelijk dat Red Bull momenteel niet snel genoeg is om op eigen kracht mee te doen voor overwinningen. Gelukkig weten we dat Renault nog bezig is met verbeteringen aan de krachtbron en Newey en zijn team zullen ook niet stil zitten.

Voorafgaand aan de race werd gedacht dat de nieuwe regels tot minder inhaalacties zouden leiden. Maar op basis van de race van vandaag kunnen we daar nog geen uitsluitsel over geven. Hamilton zat even klem achter Verstappen en leek daarna zijn banden beschadigd te hebben. Toch hebben we op het rechte stuk, mede dankzij DRS, gezien dat inhalen nog wel kan. Even afwachten dus hoe de volgende races zich ontvouwen…

De volledige uitslag

1 Sebastian Vettel

2 Lewis Hamilton

3 Valtteri Bottas

4 Kimi Raikkonen

5 Max Verstappen

6 Felipe Massa

7 Sergio Perez

8 Carlos Sainz

9 Daniil Kvyat

10 Esteban Ocon

11 Nico Hulkenberg

12 Antonio Giovinazzi

13 Stoffel Vandoorne

DNF

14 Fernando Alonso

15 Kevin Magnussen

16 Lance Stroll

17 Daniel Ricciardo

18 Marcus Ericsson

19 Jolyon Palmer

20 Romain Grosjean

UPDATE: Max gooide ook nog met een pet in Australië en sprak na de race over zijn bevindingen. Red Bull teambaas Christian Horner vindt ondertussen dat Vettel Max wel een biertje mag geven voor diens hulp in het verslaan van Lewis Hamilton.