Uitslag Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2017 [updated]

Wie-o-wie trekt aan het langste eind op het circuit in Bahrein?

Stoffel Vandoorne in elk geval niet. De Belg is een enorme pechvogel en gaat niet van start. Zijn Honda-motor heeft het begeven na een olielek en het team krijgt de aandrijflijn niet meer aan de praat. Bottas zal gebrand zijn op een mooi resultaat, hij heeft immers teamgenoot Hamilton afgetroefd in de strijd om pole position. Max klaagde over rare moves van Massa in de aanloop naar zijn snelle rondje in Q3, de Nederlander start vanaf P6.

Ondertussen horen we dat er nooit meer een GP van Turkije zal komen. Het fotomometje was enkel bedoeld om de sfeer op te krikken. We kunnen dus stoppen met tüüteren.

De start! Bottas komt goed weg vanaf de racelijn, Lewis wat minder vanaf het vuile gedeelte van de baan en Vettel schuift op naar P2. Max gaat Ricciardo en Raikkonen voorbij, de Nederlander ligt alweer op P4. Her en der worden kleine beukjes uitgedeeld, maar niks serieus. De volgorde: Bottas, Vettel, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Massa.

Max zet de voorlopige snelste ronde neer en begint aan te dringen bij Hamilton, terwijl Vettel Bottas onder druk zet. Het veld is gesetteld en de beruchte DRS-trein is een feit. Coureurs zitten zo dicht op elkaar dat ze veel grip aan de voorzijde van de auto verliezen, waardoor inhalen zo goed als onmogelijk is.

Rondje 8! Bottas leidt nog steeds de polonaise, de kop van het veld zit behoorlijk dicht bij elkaar. Klinkt spannend, is het helaas niet. Kevin Magnussen is klaar voor vandaag, hij zet z’n Haas met panne aan de kant. Vettel heeft er genoeg van en duikt in rondje 11 naar de pits voor een setje supersofts. Max geeft op de radio aan dat hij net als Ferrari “iets” wil proberen. Max duikt de pits in, de Nederlander kiest eveneens voor een (ongebruikt) setje supersofts. Mogelijk wordt dit een meesterzet van VER en VET, we gaan het zien.



ELLENDE! Max parkeert z’n auto met verse banden in de vangrail, zijn race zit erop. Door remproblemen kon de Nederlander z’n auto helaas niet op de baan houden. Ook Lance Stroll is de sigaar. De Canadees had al een matig track record en wordt aangereden door Sainz, die net de pitstraat verlaat.



Na een safetycar situatie pakt Vettel de leiding over van Bottas. Hamilton schuift op naar P3 en Ricciardo valt enkele posities terug tot achter Raikkonen. Interessant: Hamilton dook tegelijk met Bottas de pits in, maar hield bij het binnenrijden Daniel Ricciardo op. Dat incident krijgt mogelijk nog een staartje.

Ah, daar is het staartje! Hamilton krijgt een tijdstraf van 5 tellen voor het ophouden van Ricciardo, hij moet bij z’n volgende stop dus nog even wachten voor hij weg mag rijden. Ondertussen wil HAM voorbij aan BOT. Laatstgenoemde verliest teveel tijd op Vettel naar de zin van Hamilton.

Raikkonen zet Massa opzij voor P4, terwijl een hete strijd om P11 plaatsvindt tussen Palmer, Kvyat en Alonso. Kvyat probeert Palmer te verschalken en die laatste verliest daarbij een stukje voorvleugel. Ondertussen geldt full course yellow, maar het lijkt onduidelijk waarom precies. Een baancommissaris steekt z’n duimpje op en het geel is weg, er lag kennelijk iets op de baan.

Rondje 27. Hamilton gaat voorbij aan Bottas. Ricciardo pakt twee rondjes later de vijfde stek van Massa en rookt een voorbandje op. Hamilton loopt in op leider Sebastian Vettel, het lijkt dus een goeie keuze van Mercedes om hun twee coureurs van positie te laten swappen.

Kvyat gaat alsnog voorbij aan Palmer en ook Alonso neemt de Renault te grazen. Bottas stopt in rondje 31 voor de tweede maal, hij krijgt soft banden mee. Vettel komt naar binnen in rondje 34. Grosjean pakt Wehrlein voor P13. Vettel gaat als de brandweer en verschalkt teamgenoot Raikkonen, hij ligt weer op P2 en loopt in op Hamilton.

Ricciardo doet weinig moeite om Bottas achter zich te houden, de Mercedes (op nieuwere banden) is duidelijk sneller. Raikkonen komt binnen en Vettel is duidelijk sneller dan Hamilton, die bovendien nog de pits in moet én een tijdstraf aan de broek heeft hangen.

The honey badger komt binnen voor een vers setje supersofts. Hij behoudt P5, vlak voor Felipe Massa. Hamilton zoekt de pits op en nadat het team netjes 5 tellen wacht krijgt hij een setje softs. Hij valt terug achter teamgenoot Bottas en voor Kimi Raikkonen. Vettel rijdt soeverein aan kop met een voorsprong van ruim 9 seconden op Bottas.

Hamilton gaat als een raket en loopt per ronde ruim een seconde in op Bottas. In rondje 47 (van 57) laat Bottas zijn teamgenoot aka De Zonnekoning voorbij. LH44 heeft een forse achterstand op Vettel, maar loopt enorm in op de Ferrari. Alle ingrediënten voor een spannend slotakkoord zijn aanwezig, tenzij Sebastian verstoppertje speelt en rustig aan doet.

Marcus Ericsson zet z’n Sauber aan de kant met versnellingsbakproblemen. Zijn remmen roken harder dan de Weber van je buren. Meer over remmen in de F1 lees je HIER.

Met nog vier rondjes te gaan heeft Vettel een voorsprong van 6,7 seconden op Hamilton. De Ferrari heeft echter wat last van achterblijvers, die Hamilton dus later zal tegenkomen. Verrassing! Alonso rijdt op een ANWB-tempo over de baan en geeft op de radio aan dat de Honda-motor de pijp aan Maarten heeft gegeven.

De overwinning lijkt een zekerheidje voor Vettel, die weer wat tijd terugwint op Hamilton. De Ferrari pakt inderdaad de overwinning, voor Hamilton en Bottas. Raikkonen en Ricciardo missen nipt het podium. Zijn jullie ook zo vreselijk benieuwd wat Max in deze race had kunnen doen..?

1. Sebastian Vettel GER Ferrari – Ferrari 57 laps

2. Lewis Hamilton GBR Mercedes – Mercedes +6.660ss

3. Valtteri Bottas FIN Mercedes – Mercedes +20.397s

4. Kimi Raikkonen FIN Ferrari – Ferrari +22.475s

5. Daniel Ricciardo AUS Red Bull – TAG +39.346s

6. Felipe Massa BRA Williams – Mercedes +54.326s

7. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes +1m 02.606s

8. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari +1m 14.865s

9. Nico Hulkenberg GER Renault – Renault +1m 20.188s

10. Esteban Ocon FRA Force India-Mercedes +1m 22.252s

11. Pascal Wehrlein GER Sauber – Ferrari +1 lap

12. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Renault +1 lap

13. Jolyon Palmer GBR Renault – Renault +1 lap

14. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda +3 laps

Did not finish

15. Marcus Ericsson SWE Sauber – Ferrari 50 laps completed

16. Carlos Sainz ESP Toro Rosso-Renault 12 laps completed

17. Lance Stroll CAN Williams – Mercedes 12 laps completed

18. Max Verstappen NED Red Bull – TAG 11 laps completed

19. Kevin Magnussen DEN Haas-Ferrari 8 laps completed

20. Stoffel Vandoorne BEL McLaren-Honda 0 laps completed

UPDATE: Carlos Sainz krijgt voor de volgende race een gridstraf van drie startplaatsen voor het van de baan beuken van Lance Stroll.