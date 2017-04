Uitslag Formule 1: Grand Prix van Rusland 2017

Gisteren pakte de rode brigade voor het eerst sinds Frankrijk 2008 de eerste twee plaatsen op de grid. Kan het Italiaanse team dit mooie resultaat ook in de race vertalen naar een heuse één-twéé?

Het heeft wat gekost om in Sochi de infrastructuur neer te zetten om eerst de Olympische Spelen en vervolgens GP’s te organiseren, maar onder toeziend oog van Vladimir Putin is het toch gelukt. Menig projectontwikkelaar heeft er bovendien de nodige Roebels aan over gehouden. Misschien dat ze daarmee ook wel een kaartje hebben gekocht voor de race van vandaag.

Zo ja, dan kunnen ze in ieder geval genieten van de zon op de bol. Het is lekker weer in Sochi. Maar, de echte fans willen natuurlijk vooral ook een spannende race zien. Wat dat betreft is het puike weer misschien wel een nadeel. Ferrari wordt namelijk geacht voordeel te hebben bij warmere temperaturen. Dat zou dus wel eens tot een relatief saaie race kunnen leiden, als ze vooraan weg kunnen rijden…

Start:

Nog voordat de startlichten uitgaan begint het spel. Alonso valt stil in de opwarmronde. Ook bij de auto van Max was er trouwens een technisch probleempje voor de start, maar dat lijkt opgelost. Omdat Fernando zijn auto midden op de baan neerzet, krijgen we een extra formatieronde. Daarna komt poging twee om de race van start te laten gaan.

In vervlogen jaren zagen we al dat de start spectaculair kan zijn in Sochi. Na de grid volgt namelijk een enorm lang recht stuk met een flauwe bocht, die ook vol gas genomen kan worden. De coureurs kunnen zodoende lekker slipstreamen en vervolgens elkaar de loef afsteken bij het aanremmen voor bocht 2.

Ook dit jaar is het weer raak. Vettel komt redelijk weg, maar Bottas die recht achter hem staat op de grid nóg beter. De jongste Fin op de grid stoot door naar de eerste plaats. Oudere Fin Raikkonen daarentegen, die gisteren door het stof op de baan reed op zijn racebanden in Q2, lijkt op een Piaggio te starten in plaats van met een Ferrari. De Fin maakt zich hierna echter wel agressief breed en beperkt zodoende de schade. Ook Max heeft weer een goede start. Hij profiteert van de gevechten voor hem en pakt twee plaatsen. Teamgenoot Ricciardo maakt precies de tegenovergestelde beweging.

Voor twee mannen die toch al geen lekker weekend hadden, is de eerste ronde meteen het eindpunt van de race. Grosjean laat oude first lap nutcase dagen herleven door iets teveel te willen bij de start. Hij torpedeert Jolyon Palmer de baan af en is zelf ook het haasje. Net als Sainz deed bij Stroll in Bahrein, probeert Grosjean zijn slachtoffer de schuld in de schoenen te schuiven. Dat gaat echter waarschijnlijk niet lukken. Samen met de onfortuinlijke Alonso zijn er nu dus al drie mensen uit de race.

Het ongeluk tussen Grosjean en Palmer leidt tot een Safety Car, maar zoals we dit jaar al eerder gezien hebben biedt dat geen zekerheid dat Lance Stroll niet in de problemen komt. De Canadees spint en claimt dat ‘ie een tikkie kreeg van iemand. Hulkenberg zou de snoodaard geweest moeten zijn. De FIA gaat de zaak onderzoeken.

Nadat de Safety Car naar binnen gaat zien we Ricciardo heel traag terugrijden naar de pits. De remmen van de Ozzie lijken het probleem te zijn. Max krijgt te horen dat hij zijn rembalans zoveel mogelijk naar voren moet schuiven. Nog zestien coureurs resteren op de baan.

Mid Race:

Magnussen is stout geweest en krijgt straf. Hij zou een stukje afgesneden hebben in bocht 2 en moet daarom tijdens zijn pitstop vijf seconden langer wachten. Interessant is dat Bottas vooraan het veld langzaam uit beeld verdwijnt. In voorgaande races waren de Merc’s snel in de kwalificatie, maar leken juist de Ferrari’s de beste race-pace te hebben. Is het dit weekend omgekeerd?

Na een tumultueuze startfase komt de race iets meer tot rust dan we zouden willen. De verschillen tussen vrijwel alle coureurs is vrij groot. Het is eigenlijk wachten op de eerste pitstops, maar daar het circuit van Sochi heel vriendelijk is voor de banden kan dat nog wel even duren.

Zo’n beetje halverwege de race begint Bottas achterblijvers tegen te komen en hij verliest wat tijd ten opzichte van Vettel. Het team maakt de beslissing om de Fin als eerste van de voorste vier binnen te halen in ronde 27. Het verschil met Max op plaats vijf is inmiddels al lang groot genoeg om voor de Nederlander weer terug op de baan te komen. Pijnlijk voor Red Bull.

Crunch time. Kan Vettel de overcut laten werken? De Duitser gaat er voor zitten en roept nog maar eens om een blauwe vlag. In ronde dertig sprinten de Ferrari-monteurs naar buiten, maar Vettel rijdt door. Eerst komt Kimi naar binnen. Maar als we naar de tijden kijken, lijkt de strategie van Ferrari niet te gaan werken, tenminste niet direct. Vettel is op zijn oude ultrasofts langzamer dan Bottas op zijn nieuwe supersofts. Sterker nog, Bottas rijdt de snelste ronde van de race.

LOL-momentje van de race: Kimi heeft geen idee wat hij aan het doen is. Raikkonen krijgt van zijn team te horen dat hij nu derde rijdt, ongeveer negen seconden achter Bottas. Kimi vraagt daarop: hoe kunnen we nu opeens achter hem rijden? De Fin had niet door dat zijn landgenoot al de hele tijd de race aanvoerde…

In ronde 35 komt Vettel eindelijk naar binnen. Zijn stop gaat niet helemaal foutloos en hij komt een seconde of vijf achter Bottas weer de baan op. Hij heeft nu wel acht ronden nieuwere bandjes dan Bottas dus het is afwachten wat hij daarmee kan doen. Raikkonen gaat op zijn supersofts in ieder geval een stuk harder dan Bottas op dezelfde band…

Langzaam maar zeker hengelt Vettel de leidende Mercedes van Bottas binnen. Beide Merc’s hebben moeite om de temperatuur van hun auto’s onder controle te houden. Bottas blokkeert zijn linker voorwiel en schiet ook even de baan af. De leider in de race staat onder druk.

Finish:

Sainz helpt Valtteri echter een beetje door Vettel schaamteloos op te houden in de laatste sector. De Duitser zat bijna binnen een seconde van de Fin, maar met nog zeven ronden te gaan loopt het verschil hierdoor weer op naar een kleine twee seconden. Sowieso lijken de coureurs op dit circuit moeite te hebben om echt dicht op de versnellingsbak van de voorligger te kruipen.

Met drie ronden te gaan komt Vettel eindelijk in DRS-range, maar nog niet op het rechte stuk. Het is een gevecht om tienden van een seconde. Met nog twee ronden te gaan doemt Massa op voor de neus van Bottas. Gaat de Brazo zijn voormalige teamgenoot de overwinning kosten.

Neen! Het tegendeel is waar. Massa gooit op het rechte stuk een touw uit voor Bottas en gooit vervolgens de deur dicht voor Vettel. Daarmee is de eerste overwinning voor Bottas een feit. Vettel kan niet geloven dat Massa hem op deze manier een oor aannaait en exclameert op de radio ‘What was that!’. Dat zou ik ook wel eens willen weten, want dankzij de actie van Massa heb ik weer tien punten minder in het managerspel. Grrr.

Max wordt na vijf seconden in beeld te zijn geweest tijdens de hele race vijfde. Dat was vandaag het maximaal haalbare. In Spanje krijgt Max Emilian hopelijk de kans zich wat meer in de strijd te mengen. Achter de Nederlander doen de twee Force India’s weer goede zaken voor het klassement: Perez wordt zesde voor teamgenoot Ocon. Hulkenberg, Massa en Sainz completeren de top-10. Lance Stroll rijdt eindelijk zijn eerste race uit op P11 en ook Vandoorne komt aan de finish op de veertiende plaats.

De volledige uitslag:

1 Bottas

2 Vettel

3 Raikkonen

4 Hamilton

5 Verstappen

6 Perez

7 Ocon

8 Hulkenberg

9 Massa

10 Sainz

11 Stroll

12 Kvyat

13 Magnussen

14 Vandoorne

15 Ericsson

16 Wehrlein

DNF

Ricciardo

Alonso

Grosjean

Palmer