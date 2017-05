Uitslag Formule 1: Grand Prix van Spanje 2017

Max wist hier vorig jaar z'n eerste en (tot dusver) enige overwinning te pakken. Wie gaat dit jaar als een speer in Spanje?

De lichten gaan uit en Vettel pakt meteen de leiding. Max en Raikkonen liggen met elkaar in de clinch en de race zit erop voor de Nederlander (video). Raikkonen z’n linker voorwiel staat haaks op de auto, de Fin weet nog wel de pits te bereiken. Wat is er met de auto van Max loos? Het lijkt erop dat z’n voorwielophanging het begeven heeft. Ontzettend zonde.

Max is normaal gesproken een voorzichtige starter die vaak eieren voor z’n geld kiest. De Nederlander pakt nu een agressievere lijn en wordt aangetikt door Raikkonen, die op zijn beurt weer door Bottas wordt geraakt. Race-incidentje, maar wel een ontzettend zure afloop. In de replay zien we hoe Massa collega Alonso van de baan rijdt.

De stand na 8 rondjes: Vettel rijdt op kop, gevolgd door Hamilton, Bottas en Ricciardo. Alonso is teruggevallen naar P11 en de beide Force India’s rijden op P5 en P6, met Perez voorop. Vettel heeft een voorsprong van 2,5 seconden en zeurt opmerkelijk weinig over de radio. Magnussen en Sainz hebben een mooi duel om P8.

Alonso duikt als eerste de pits in voor nieuwe banden, hij keert terug op P14. Spanning! Magnussen en Sainz duiken samen de pits in. Sainz is gebrand op een mooi resultaat in eigen land en gaat bij het verlaten van de pitstraat over het gras. Het mag -helaas voor hem- niet baten, maar hij is wel boos. Vettel komt binnen voor vers rubber (rondje 15) en komt achter Ricciardo terug op de baan.

Vettel gaat Ricciardo met twee vingers in de neus voorbij, hij ligt nu op P3. Hamilton zit te stampen voor wat ‘ie waard is en probeert zo laat mogelijk te stoppen, om de koppositie van Vettel over te kunnen nemen. Rondje 21! Hamilton komt binnen voor vers rubber, hij kiest voor mediums terwijl Vettel op softs in de rondte scheurt. Bottas rijdt op kop met Vettel vlak erachter. Deze twee hebben een voorsprong van acht tellen op Hamilton. De Brit lacht het laatst, want hij loopt met rasse schreden in op het duo de kop van het veld. Bottas verdedigt zijn positie met verve terwijl Hamilton in het afgelopen rondje twee tellen inloopt.

Dan een ge-wel-di-ge inhaalactie van Vettel op Bottas (video). De Duitser gebruikt zelfs het gras buiten de baan om de Fin te verschalken, terwijl Hamilton (die z’n teamgenoot voorbij is) vier tellen achter de Ferrari ligt. Bottas haalt vers rubber.

Hamilton kan het tempo van Vettel niet matchen op z’n medium banden. AB-held Fernando Alonso komt binnen voor mediums, hij valt terug naar de 17e positie. Teamgenoot Stoffel Vandoorne wordt op een rondje gezet door Massa. De Belg vergeet na te denken en stuurt blind in, met de Williams aan de binnenzijde. Einde race voor Vandoorne en een virtual safety car.

Tijdens de VSC komt Hamilton binnen voor softs, hij behoudt P2. Vlak daarna krijgt Vettel nieuwe banden. Hij komt naast Hamilton terug de baan op en de twee raken elkaar in bocht 1, maar Vettel behoudt de koppositie (video). Voor wie het gemist heeft: VET rijdt nu op mediums (die had ‘ie nog niet gehad), HAM rijdt op softs.

Hamilton doet een Vetteltje, hij klaagt op de radio over de verdedigende moves van VET. Ondertussen zet Bottas z’n rokende Mercedes aan de kant. Ricciardo ligt op P3 en eigenlijk had Max daar dus moeten rijden! In rondje 44 (toeval?) 3pakt Hamilton toch de leiding van Vettel over met een cleane inhaalactie.

Vlak na de start zagen we een jochie in Ferrari-outfit hard huilen omdat z’n held Raikkonen de strijd na bocht 1 moest staken. Het ventje is van de tribune gehaald en mag met Kimi op de foto (video). Hierna gebeurt niet zoveel boeiends meer aan de kop van het veld. Hamilton rijdt soeverein naar de overwinning, gevolgd door Vettel en Ricciardo. Volledige uitslag hieronder.

1. Hamilton

2. Vettel

3. Ricciardo

4. Perez

5. Ocon

6. Hulkenberg

7. Wehrlein

8. Sainz

9. Kvyat

10. Grosjean

11. Ericsson

12. Alonso

13. Massa

14. Magnussen

15. Palmer

16. Stroll